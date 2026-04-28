Un año después del apagón que dejó a oscuras a millones de personas seguimos sin saber quiénes fueron exactamente los responsables

Los expertos ven improbable un nuevo apagón e insisten en que se podría haber evitado el de 2025

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España se fue a negro el 28 de abril de 2025. Un año después del apagón que dejó a oscuras a millones de personas en nuestro país seguimos sin saber quiénes fueron exactamente los responsables. Los políticos se acusan unos a otros, en un intento por sacar tajada de un asunto que los informes técnicos achacan a un fallo "multisectorial". El PP sin medias tintas acusa al Gobierno de "un apagón democrático".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo decía sin decir apuntando a PP y Vox empeñados en "negar la emergencia climática", pero de los responsables ni una palabra.

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El llamado ‘cero eléctrico’ ha sido explicado técnicamente por un problema de sobretensión, pero por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso aquella mañana de hace un año sigue enfrentando al operador público del sistema, Red Eléctrica, a las compañías eléctricas, pero también a los políticos.

El líder del PP, Nuñez Feijóo, en este aniversario, se ha ido hasta la central de Ascó para criticar a la cúpula del Gobierno por no dar respuesta al apagón.

Feijóo, que reclama extender la vida útil de las plantas nucleares, ha apuntado a los supuestos responsables con nombres y apellidos. "La presidenta de Red Eléctrica, la exministra, la señora Teresa Rivera y la ministra actual, Sara Aagesen". No olvidó mencionar al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, "los cuatro responsables políticos del apagón", pero además del "apagón democrático" que vive España.

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El popular ha criticado desde Tarragona que "aquí nadie asume ninguna responsabilidad", "El apagón democrático que sufrimos en España es similar al apagón eléctrico", ha dicho.

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Para Vox también es culpa del Gobierno, incapaz de proteger a los ciudadanos: la portavoz de la formación de ultraderecha, Pepa Millán ha asegurado que "la única certeza que tenemos un año después es que con este gobierno los españoles no estamos a salvo".

Otros grupos parlamentarios, como el PNV también siguen buscando respuestas y confirman que el apagón es "un hecho que evidentemente tiene que quedar lo suficientemente aclarado para que no vuelva a ocurrir".

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El ruido sobre el apagón se mantiene: del Senado a los juzgados

El gobierno, sin embargo, considera que todo está claro y la ministra portavoz, Elsa Saiz ha asegurado que "el Gobierno identificó las causas del incidente en un tiempo récord y también de una manera rápida, adoptó las medidas necesarias para que no vuelva a producirse una crisis eléctrica".

El debate ha llegado también al Senado donde la comisión de investigación del Senado, controlada por el PP, ha señalado, en línea con su líder, al Gobierno, a Red Eléctrica y a la CNMC como responsables del incidente; la del Congreso apenas ha echado a rodar.

Un juzgado de Madrid se ha declarado competente para investigar la demanda de Iberdrola contra Red Eléctrica por presuntos actos de competencia desleal a la que acusan de difundir informaciones que habrían perjudicado la reputación de la multinacional española.

Un año después el ruido alrededor del apagón eléctrico que nos dejó sin móviles, ni semáforos ni servicios se mantiene. La factura de la luz, por cierto, ha subido con el pretexto de que un cero eléctrico no vuelva a ocurrir.