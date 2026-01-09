La decisión del modelo podría explicar por qué optó por bloquear a sus padres y a sus hermanos en las redes sociales

La crisis entre los Beckham continúa: Brooklyn bloquea a sus padres, David y Victoria, y a sus hermanos en Instagram

La tensa relación entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, ha alcanzado un nuevo e inesperado punto álgido tras la importante petición formal del joven a sus progenitores que ha vuelto a poner en el foco mediático a la popular familia.

Según ha informado el 'Daily Mail', el primogénito del exfutbolista y la diseñadora de moda envió a sus padres una carta legal a finales del verano pasado instándolos a que solo se comuniquen con él a través de sus abogados, lo que ha aumentado la crisis en la ya delicada relación familiar.

La misiva, descrita como una especie de "desist notice" o aviso formal, no implica un proceso judicial, pero sí solicita que cualquier futura correspondencia entre Brooklyn, David y Victoria se realice exclusivamente a través de sus respectivos equipos legales.

"Hubo un intercambio de cartas legales entre el hijo y sus padres, o más bien, entre sus respectivos equipos legales en Schillings y Harbottle & Lewis. Brooklyn dijo que no quería que sus padres lo contactaran ni hicieran declaraciones públicas sobre él en las redes sociales", menciona el tabloide británico.

Ahora, parte de su entorno ha evitado pronunciarse al respecto ya que "todavía" tienen la "esperanza de que las cosas se calmen y se resuelvan".

La decisión del modelo podría explicar por qué optó por bloquear tanto a sus padres como a sus hermanos Romeo y Cruz en las redes sociales justo antes de Navidad. "Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo… Pongamos los hechos en orden. Ellos se despertaron bloqueados… al igual que yo", reveló el más pequeño en su Instagram el pasado mes de diciembre.

El medio añade que "una fuente nos aseguró antes de la Navidad que Brooklyn encontraba perturbadoras las publicaciones de Instagram de sus padres y que se despertaba preocupado por lo que se hubiera publicado sobre él y su mujer".

La disputa entre los Beckham

Casi un año después de que saliera a la luz su disputa, todavía se desconoce el detonante oficial del conflicto. Los medios extranjeros han apuntado a que se remonta a lo que Brooklyn consideró "breves, negativas y dañinas" filtraciones de información sobre su persona y, en particular, sobre su esposa, la actriz Nicola Peltz Beckham. Brooklyn habría interpretado estas filtraciones como ataques no solo hacia él, sino también hacia su pareja, y como una falta de respeto sobre su deseo de permanecer en un segundo plano.

La ausencia de Brooklyn en eventos clave, como el 50º cumpleaños de su padre o la negativa a asistir a otro tipo de celebraciones importantes, ha sido interpretada como un signo de que el distanciamiento no es temporal.

El portal 'TMZ' publicó que, además, Brooklyn y Romeo Beckham estarían enfrentados debido al romance del más joven con Kim Turnbull, quien habría tenido un breve noviazgo con Brooklyn en el pasado, por lo que el mayor se replanteaba las intenciones de la chica.

Ahora, y tras revelarse la petición legal del joven, la pregunta que sobrevuela a esta familia es si este elevado nivel de formalidad puede allanar el camino para una verdadera reconciliación, o si la presencia de abogados como intermediarios está destinado a prolongar aún más su crisis.