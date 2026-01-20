Estas declaraciones llegan un día después de que Brooklyn culpase a sus padres de intentar sabotear su relación

La crisis entre los Beckham continúa: Brooklyn bloquea a sus padres, David y Victoria, y a sus hermanos en Instagram

David Beckham rompe su silencio tras el duro ataque de su hijo Brooklyn Beckham, quien culpó a sus padres de intentar arruinar su relación con Nicola Peltz. Según informa ‘¡Hola!’, el exfutbolista británico ha concedido una entrevista al programa financiero con Squawk Box de CNBC’ para reflexionar sobre sus declaraciones.

“Siempre he hablado de las redes sociales y su poder… Para bien y para mal. Hoy en día, el acceso a lo que tienen los niños puede ser peligroso”, ha explicado Beckham. “Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que las uso por las razones correctas. He podido usar mi plataforma para mis seguidores, para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en todo el mundo con los niños”, ha añadido.

"Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos", señala el exfutbolista

El exfutbolista no ha dudado en señalar que los hijos “también cometen esos errores”: “Y he intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”.

El locutor Andrew Ross Sorkin le preguntó: “Tienes el foco puesto en ti y apareces en los titulares constantemente. Desde tu punto de vista, ¿es más fácil en el Reino Unido o en Estados Unidos?”. Y Beckham, sin dar detalles sobre cómo está su familia en estos momentos, respondió que “le encanta vivir en ambos lugares”. “Voy a tener que mantenerme en la cuerda floja; me encanta vivir en ambos lugares. Amo mi país, amo donde crecí, pero siempre quise vivir en Estados Unidos y amo Estados Unidos... Tengo suerte de poder pasar tanto tiempo en ambos lugares”, destacó.

"Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa", dijo Brooklyn

Estas palabras de David Beckham llegan un día después de que su hijo Brooklyn hablase sobre los conflictos que rodean a su familia: “He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”.

El joven resaltó que no quiere resolver estos problemas con sus padres: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida. Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia”.

Y reveló que la imagen de su familia es totalmente “falsa”: “Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras en los medios, generalmente a costa de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”.