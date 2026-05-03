Las futuras reinas de Europa han elegido carreras enfocadas a entender la política y las relaciones internacionales

Las universidades en las que ha estudiado la familia real española: de la que eligió Felipe VI a la Carlos III, donde irá Leonor

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La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la universidad pública de Madrid cuando acabe con sus tres años de formación en el ejército. Las futuras reinas de Europa han elegido carreras que van desde la política hasta la economía. Leonor, Elisabeth de Bélgica o Amalia de los Países Bajos. Todas ellas han elegido estudios con un enfoque internacional.

Mientras la heredera al trono de España empieza su periplo universitario, Elisabeth ha terminado en su currículum la carrera de Historia y Ciencias Políticas en Oxford y el máster en Política, Psicología, Derecho y Economía en la Universidad de Ámsterdam.

La mayoría se decanta por la formación en Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales

La heredera de Noruega se ha ido a Sídney para formarse en Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales y Economía política. Algunos como Christian de Dinamarca todavía tienen que decidir qué hacer con su futuro porque todavía están con su formación militar tras unos meses sabáticos.

Unos periplos académicos que ya están orientados a las responsabilidades que tendrán en el futuro, unas obligaciones que no tendrán sus hermanos que pueden elegir con más libertad. Es lo que ocurre con los hermanos de Amalia, quienes apuestan por ingenierías. Alexia, en Londres, ha decidido estudiar fuera de casa como la infanta Sofía, quien ha elegido Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales pese a no ser la heredera al trono.