Celia Molina Europa Press Madrid, 27 ABR 2026 - 16:07h.

La Princesa de Asturias estudiará en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Getafe, que cuenta con nuevas instalaciones

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en España: la universidad pública elegida y la coincidencia con su hermana

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Además de anunciar que la Princesa Leonor ya ha realizado su segundo vuelo en solitario en la Academia General del Aire de San Javier, la Casa Real ha comunicado hoy también que la hija mayor de los Reyes, cuando termine su formación militar, estudiará un grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, arrancando así una importante etapa en su formación intelectual para su rol como sucesora del Rey Felipe VI en el trono.

"Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026", dice el comunicado oficial emitido por Zarzuela. En concreto, Leonor ingresará en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.

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El campus de Getafe cuenta con un nuevo centro deportivo

El grado que ha escogido, por propia voluntad y con el apoyo de sus padres, se desarrollará en el campus público de Getafe (Madrid), en el que Informativos Telecinco web ha podido entrar virtualmente:

"Situado en la localidad madrileña de Getafe, al sur de Madrid, este campus está dotado de unas modernas instalaciones entre las que destacan sus dos bibliotecas, aulas informáticas en varios edificios, espacios para teledocencia, salas audiovisuales, platós, sala de juicios, zona wifi en todo el campus y un nuevo centro deportivo con piscina cubierta y spa" se puede leer en la página oficial de la universidad.

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Leonor accede a la universidad sin tener que hacer la EBAU

En el plano, también podemos observar que la facultad cubre todas las necesidades de sus estudiantes, señalando los puntos de reprografía donde pueden hacer fotocopias e imprimir los documentos que precisen las asignaturas, como Política Comparada, Estrategias de Expresión o Teoría del Derecho. También tiene una estación de cercanías muy próxima, así cómo lugares reglamentarios donde pueden aparcar las bicicletas, en aras de fomentar el uso del transporte público.

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El hecho de que Leonor vaya a estudiar exactamente el mismo currículo que sus compañeros hará que, cuando concluya los cuatro años de grado, cuente con un título homologado. Además, permitirá contribuir a normalizar su presencia en el campus y que pueda ser una alumna más, como también se ha intentado durante su paso por las academias de los tres ejércitos en estos últimos tres años.

Al haber cursado el Bachillerato Internacional en UWC Atlantic College de Gales, la heredera al trono no tiene que realizar la EBAU como el resto de alumnos que han estudiado en España, sino que su solicitud se gestiona de forma independiente, junto con otros alumnos que están en su misma situación. Para ello, la princesa ha tenido que presentar una solicitud a través del llamado proceso de admisión anticipada (early admission), vía por la que acceden a la Carlos III en torno al 8% de los alumnos, lo que se traduce en unos 300 cada año, de los que solo el 20% son españoles.