Celia Molina 03 MAY 2026 - 08:00h.

Los Reyes han anunciado que su hija mayor, la infanta Leonor, va a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Qué es la 'early admission', la vía por la que la princesa Leonor ha entrado en la universidad: normas, coste y sin hacer Selectividad

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El pasado lunes, 27 de abril, la Casa Real desveló los estudios que realizará la princesa Leonor una vez que acabe su formación militar. "Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026", versaba el comunicado de los Reyes de España.

Según informó después Europa Press, la decisión de asistir a una universidad pública la tomó la propia Leonor, de acuerdo con la opinión de sus padres, que también cursaron sus estudios superiores en centros públicos. Con su presencia en la Universidad Carlos III, Leonor ayudará a normalizar la convivencia con un miembro de la Casa Real pues, además, el currículo que estudiará será exactamente el mismo que el del resto de sus compañeros.

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Felipe estudió en la Autónoma y Letizia en la UCM

Como bien recordó EP, Felipe, mucho antes de heredar la Corona de España, también estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Y su madre, Letizia, alejada de la corona hasta que comenzó su relación sentimental con el heredero, se licenció en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, convirtiéndose después en una de las presentadoras de informativos más reconocidas de la televisión pública.

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Y, aunque, en el siglo XXI, aún nos parezca llamativo que un miembro de la realeza curse sus estudios en una facultad pública, quien verdaderamente causó una revolución en este aspecto fue la Infanta Elena, hermana de Felipe, al ser ella la primera mujer de la corona española en acceder a la universidad. En 1986, la hija mayor de Juan Carlos I y Reina Sofía acudía a diario a sus clases en la Escuela Universitaria ESCUNI de Madrid, donde estudió Magisterio con especialidad en Filología Inglesa y Lengua Española.

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Elena, la primera mujer de la corona en ir a la universidad

La elección de Elena, que acudía siempre a clase acompañada de un escolta, también dejó una insólita y desconocida anécdota. Al estar siempre presente en el aula, su agente de seguridad decidió matricularse también en la misma carrera, compartiendo con la infanta apuntes, lecciones y exámenes.

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En cuanto al campus en el que estudiará Leonor, su página web lo define así: "Situado en la localidad madrileña de Getafe, al sur de Madrid, este campus está dotado de unas modernas instalaciones entre las que destacan sus dos bibliotecas, aulas informáticas en varios edificios, espacios para teledocencia, salas audiovisuales, platós, sala de juicios, zona wifi en todo el campus y un nuevo centro deportivo con piscina cubierta y spa".

En el plano, también podemos observar que la facultad cubre todas las necesidades de sus estudiantes, señalando los puntos de reprografía donde pueden hacer fotocopias e imprimir los documentos que precisen las asignaturas, como Política Comparada, Estrategias de Expresión o Teoría del Derecho. También tiene una estación de cercanías muy próxima, así cómo lugares reglamentarios donde pueden aparcar las bicicletas, en aras de fomentar el uso del transporte público.