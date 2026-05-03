Fiesta 03 MAY 2026 - 17:22h.

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Hace algunos meses 'Fiesta' daba una información en exclusiva: Julio Iglesias y Miranda Rynsburger habían sido demandados y podrían llegar a ser juzgados por un jurado popular. ¿El motivo? La venta de dos parcelas por parte de Julio Iglesias y Miranda por un valor de 155 millones de dólares, una venta para la que contactaron con un intermediario inmobiliario que les proponía una serie de comparadores.

Al parecer, según contaba Saúl Ortiz en exclusiva, la compraventa salía finalmente adelante sin el mediador, enterándose él de la venta porque se hace pública: "Ahora este agente inmobiliario reclama la comisión que le correspondería. Le tienen que pagar una parte los compradores y otra los vendedores, que es un 6% en total (3% cada parte del trato), que se traduce en unos cuatro millones de euros. Tanto Julio, como Miranda y los comparadores se niegan a pagar y por eso él interpone una demanda ante la Corte de Miami".

La petición de Julio y Miranda ante la corte de Miami

Ahora es Julio Iglesias quien responde a este agente y Saúl Ortiz vuelve a tener información exclusiva:

"A día de hoy Julio y Mirando han respondido a esta demanda judicial pidiendo, nada más y nada menos, la anulación total de la misma alegando que la notificación no ha sido correcta y que ellos no viven en Estados Unidos. Aseguran ambos que hay falta de jurisdicción en el Tribunal de Florida y concluyen que quieren desestimar completamente la demanda".

Tal y como explica Saúl, esta petición de la pareja no conlleva que se anule el procedimiento: "En los próximos 15 a 30 días habrá un nuevo dictamen del juez"