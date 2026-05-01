Lara Guerra 01 MAY 2026 - 18:53h.

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Kike Calleja irrumpe en pleno directo de 'Fiesta' para contar una última hora sobre Julio Iglesias. Y es que el cantante y compositor español ha perdido una de sus cosas más importantes del mundo, su avión de lujo privado.

A una de las cosas que más apego tiene es a su jet privado, ya que es de "los mejores del mercado", detalla Calleja. Sin embargo, pese a que es su medio de transporte más preciado, el periodista confiesa que tiene una duración, 30 días y que además: "Está totalmente modificado y personalizado. Tiene una habitación para él, un baño completo y ha quitado varios asientos de los que viene"

Sobre cuál es el motivo, Kike explica que la aeronave del artista debe pasar por una inspección técnica obligatoria. Pese a quitarle una de las cosas que más le gustan, Iglesias ya intentó en alguna ocasión venderlo, sin embargo, le faltaron compradores. Aún así, el nuevo capricho del cantante es adquirir el nuevo modelo del avión que tiene actualmente.

Miranda va a volver a España y visitará la nueva mansión de Galicia

Por último, Kike desvela que él no tiene intención de "venir a España" y que será su mujer, Miranda, quién "va a venir al país. Va a poder conocer la nueva mansión que se compró en Galicia en sus últimos años"