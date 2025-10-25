Fiesta 25 OCT 2025 - 18:55h.

La pareja podría enfrentarse a un jurado popular por "violación de las ley de prácticas comerciales engañosas y desleales de Florida"

Julio Iglesias y su mujer, Miranda Rynsburger han sido demandados. Las cosas se ponen feas para el cantante y su esposa y tendrán que hacerse cargo de una importante deuda económica. 'Fiesta' tiene todos los detalles, en exclusiva, de este tremendo problema al que se enfrenta la pareja: "Están en una tesitura complicada. Tenemos un documento que pone a Julio y Miranda en una situación extremadamente delicada a nivel judicial", avanza Saúl Ortiz.

"La próxima vez que veamos a Julio Iglesias será en el banquillo de los acusados", añade el periodista y colaborador del programa. Pero ¿qué es lo que ha sucedido para que el artista y su mujer se vean envueltos en este polémico e inesperado escándalo? ¿De qué se les acusa? El programa presentado por Emma García tiene toda la información al respecto, la cual va a sorprender a los espectadores.

Los detalles de la demanda económica de Julio Iglesias y Miranda

Todo comenzó cuando Julio Iglesias y Miranda decidieron poner a la venta dos parcelas por un valor de 155 millones de dólares. Para esta transacción, contactan con un intermediario inmobiliario que les propone una serie de comparadores y ellos aceptan. Le pone en contacto con gente multimillonaria. Cuando llega el momento de ir hacia adelante, el mediador contacta con Miranda y le dice 'ya tengo unos compradores, he cerrado la transacción, en caso de que no se cumpla con la fecha, de 155 os tendrán que pagar 200 millones de dólares", detalla Saúl Ortiz.

Ella habría aceptado este trato y se habría comprometido a informar a Julio. A partir de aquí, empieza el problema: la compraventa sale adelante sin el mediador, él se entera porque se hace pública la venta de las dos parcelas. Ahora reclama la comisión que le correspondería. Le tienen que pagar una parte los compradores y otra los vendedores, que es un 6% en total (3% cada parte del trato), que se traduce en unos cuatro millones de euros. Tanto Julio, como Miranda y los comparadores se niegan a pagar y por eso él interpone una demanda ante la Corte de Miami.

Los cargos que pesan sobre Julio Iglesias y Miranda Rynsburger

Lo que reclama este vendedor es que tenían un contrato previo y tiene todas las pruebas para demostrarlo. Cuando al juzgado le llega esto, se plantean qué hacer. Están estudiando si esto sigue adelante, todo parece indicar que sí, y en el caso que procese, Julio y Miranda serán juzgados ante un jurado popular y también tendrán que prestar declaración. A modo de resumen, los cuatro cargos por los que han sido acusados Julio Iglesias, Miranda y su empresa y por los cuales serían juzgados serían los siguientes: