Odette Vans regresa al quirófano un año después de su vaginoplastia: "Me ha dolido más que la primera"
La exconcursante de 'Supervivientes' ha vuelto a pasar por quirófano un año después de su doble operación: vaginoplastia y aumento de senos
Una año después de la cirugía que le cambió la vida en la que Odette se sometió a la vez a una vaginoplastia y a una operación de pecho, la exconcursante de 'Supervivientes' ha vuelto a pasar por quirófano para someterse a un nuevo retoque.
La joven criada en el País Vasco ha relatado cómo fue su dura transición y no ha dudado en responder a todo tipo de preguntas o de mostrar el proceso por el que ha pasado por si de esa manera puede ayudar a otras personas en esa misma situación que ella vivió.
Si hace un año entraba a quirófano para someterse a una vaginoplastia y a un aumento de senos en una doble operación que duró once horas, Odette se ha puesto en manos de los cirujanos de nuevo para perfeccionar la estética de sus genitales femeninos.
A su llegada al hospital ha mostrado las instalaciones y la habitación en la que ha tenido que hacer noche del lugar que ella describe como el sitio que "me cambió la vida por completo". Menos asustada que en la anterior ocasión al tratarse de una cirugía menor y estética, la creadora de contenido ha advertido que no estaba nerviosa y que lo que más tenía era hambre y sed.
Sin embargo, a pesar de que la operación ha sido de una hora y media (no tan larga como la anterior), la exconcursante de 'Supervivientes' ha manifestado que ha experimentado más molestias. "Me ha dolido más que la primera", ha confesado, además de advertir que tiene toda la zona ahora muy inflamada y eso ha requerido una acción posterior de su médico.
"Esta vez ha sido para hacerme el retoque tras un año de mi vaginoplastia, la operación que me cambió la vida por completo", Odette
"Ha tenido que cortarme un punto, meter una pinza, abrir para sacar la sangre. Fatal. No me ha gustado nada. Confío en que sea para mejor", ha contado de este episodio tras su operación que se ha resuelto rápido tras esta maniobra y a las horas ha recibido el alta médica.
Con unas indicaciones estrictas para el postoperatorio que tiene que hacer en el que tiene prohibido tener relaciones sexuales durante tres semanas y después del drenaje de sangre, Odette se muestra muy feliz por esta nueva intervención que le hace sentirse más ella misma y que es lo que siempre ha deseado.