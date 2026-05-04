Lorena Romera 04 MAY 2026 - 13:51h.

Hablamos en exclusiva con Ajla Etemovic, mujer de Jota Peleteiro, tras salir a la luz su crisis matrimonial

Jessica Bueno se pronuncia sobre la presunta crisis de Jota Peleteiro y Ajla Etemovic

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El matrimonio formado por Jota Peleteiro y Ajla Etemovic atraviesa su momento más crítico. Lo que comenzó con un unfollow mutuo en redes sociales ha escalado hasta convertirse en una crisis real que hemos podido confirmar en exclusiva. Desde Telecinco Outdoor, hemos hablado con la modelo de origen serbio para conocer de primera mano cómo se encuentra tras el revuelo mediático que se ha generado a raíz de que se apunte a una tercera persona como el detonante del distanciamiento con el padre de su hijo.

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Ajla Etemovic se pronuncia sobre su crisis con Jota Peleteiro

Ajla Etemovic ha roto su silencio tras salir a la luz su crisis sentimental con Jota Peleteiro. Con un tono sereno, pero que denota la gravedad de la situación, la influencer ha dado la cara tras las informaciones que apuntan a una ruptura con el exfutbolista gallego. Tras dejarse de seguir en redes sociales y ella recuperar su apellido de soltera, la creadora de contenido ha confesado en exclusiva que, "por el momento, esto es lo que hay".

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Unas palabras que llegan poco después de que publicase en sus redes una imagen demoledora. Un storie que parecía confirmar la existencia de una tercera persona. Se trataba de una captura de pantalla del diccionario inglés, con el significado de la palabra homewrecker (rompehogares). Según la definición que ella misma compartió, se trata de una "persona responsable de la ruptura de una familia, generalmente grande o feliz, que usualmente mantiene relaciones amorosas o sexuales con uno de los cónyuges".

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Pese a haberse pronunciado por primera vez sobre su crisis, la modelo no ha querido entrar en detalles sobre la existencia de esta persona, guardando silencio cuando le hemos preguntado sobre los rumores que apuntan a que se trataría de una mujer de origen brasileño.