La artista catalana finalmente acabó colocando la capital en Pontevedra

La comentada reacción de Aitana después de que Plex le declararse su amor en la presentación de La Velada del Año VI

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Aitana se une al reto de TikTok que consiste en ubicar ciudades españolas en un mapa mudo. La cantante -que le da nombre a un avión- pasó un pequeño apuro cuando el filtro le pidió que situase una ciudad gallega, Orense, la única provincia de la comunidad que no tiene mar. La artista de Superestrella logró ubicar perfectamente provincias como Málaga, Palencia, Valladolid, Asturias, Zaragoza, Madrid, Cuenca y, aunque le llevó algo más de tiempo, también Ávila.

Después de dudar durante varios segundos, la artista finalmente acabó colocando la capital en un punto totalmente alejado: en Pontevedra. "No, yo lo iba a poner ahí, pero se ha movido", dijo. Entre risas, Aitana admitió su derrota y bromeó sobre su falta de orientación.

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"Te perdonamos si nos traes el tour a Ourense", le dijo una internauta

Antes de ese momento, la cantante colocó bien Ávila, Zaragoza, Valladolid pero todo se torció cuando le tocó Galicia. Los seguidores no han tardado en reaccionar en las redes sociales y mostrar su apoyo a Aitana. Muchos se han sentido identificados con su 'sufrimiento' ante el mapa.

Algunos usuarios confesaron que se sentían reflejados con la confusión de la cantante. Aitana, entre bromas y carcajadas, demostró que sabe conquistar a sus seguidores con su naturalidad y sentido del humor. Aunque le tocará refrescar un poco sus conocimientos de geografía.

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"Te perdonamos si nos traes el tour a Ourense", le dijo una internauta. Y es que la cantante no tiene confirmada esta zona para su nueva gira en verano. Aunque sí estará en A Coruña. La gira de Cuarto Azul tiene una parada el 22 de julio en el Coliseum, aunque todas las entradas están ya agotadas.