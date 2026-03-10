Celia Molina 10 MAR 2026 - 11:32h.

El youtuber será uno de los participantes de La Velada del año VI, el evento masivo de boxeo que se celebrará el próximo 25 de julio

La hermana de Plex desvela cómo es Aitana en las distancias cortas y cómo se enteró de su relación

El lunes 9 de febrero, Ibai Llanos presentó la sexta edición de La Velada del Año. El evento se retransmitió en múltiples plataformas (Instagram, Youtube, Twich) y a distintas horas en los países de habla hispana, con la intención de dar el máximo altavoz a este evento de boxeo entre aficionados que se ha convertido en una de las principales marcas del famoso streamer vasco.

'La Velada del Año' es, por tanto, una celebración masiva en la que populares influencers y creadores de contenido se enfrentan en el ring, tras haberse pasado meses preparándose para estar a la altura de este evento deportivo y de entretenimiento. Este año, el youtuber Plex, conocido ahora también por haberse convertido en el novio de Aitana, busca revalidar el título que ganó en el 2024, cuando venció al youtuber 'El Mariana' por unanimidad en en cuarto round.

Su combate batió récords de audiencia y, por ello, Plex (o Dani, como le llama Aitana) fue una de las grandes estrellas del acto de presentación de la Velada VI, que tendrá lugar el próximo 25 de julio en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Como participante, el youtuber tomó la palabra para dar las gracias a todos los que le apoyan. Lo que nadie esperaba era que utilizara también su turno para declararle su amor a la cantante, que estaba sentada entre las gradas:

"Doy las gracias a mi novia, a la que quiero mucho"

"Yo, simplemente, quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya, a mi novia, que la quiero mucho, a mis amigos y a mi familia y que gane el mejor", dijo, provocando una grandísima ovación entre el público y la risa de Aitana, que terminó poniéndose roja por llamar tanto la atención. Todos los presentes acabaron vitoreando el nombre de la cantante que, lejos de aquella época en la que guardaba bajo llave los secretos de su vida privada, ya confesó en un podcast que estaba plenamente "enamorada" del creador de contenido.

Para apoyarle en su próximo combate contra Fernanfloo, un homólogo salvadoreño conocido en las redes por sus vídeos de gaming y por su loco humor, Aitana ha compartido también en su cuenta de Instagram el vídeo de la presentación de su pelea, en la que Plex aparece atando los cordones de sus guantes de boxeo. Con la intención de volver a ganar el cinturón, el youtuber se ha mostrado tranquilo y confiado, deseando que "gane el mejor".

Con esta nueva declaración pública, la relación de Aitana y Daniel Alonso Agúndez - ése es su verdadero nombre - se ha afianzado aún más. Su amor se dio a conocer a principios de 2025, por lo que ambos han cumplido ya su primer aniversario como pareja. Al contrario que durante su noviazgo con Sebastián Yatra, en el que Aitana se mostraba excesivamente celosa de su intimidad, la cantante ha decidido tomarse esta relación de una forma más abierta, publicando fotografías de sus mejores momentos con Plex, acudiendo a todos sus actos y diciendo lo mucho que le quiere cada vez que tiene micrófono en la mano.