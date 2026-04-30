Celia Molina 30 ABR 2026 - 10:24h.

El actor, famoso por sus papeles de villano en la televisión americana, murió de forma repentina el pasado 19 de abril de 2026

Muere Patrick Muldoon, el popular actor de 'Melrose Place' y 'Salvados por la campana', a los 57 años

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El pasado 19 de abril, el representante de Patrick Muldoon, actor de exitosas series americanas como 'Melrose Place' o 'Salvados por la Campana', comunicó su prematura muerte a los 57 años a la revista Variety, sin dar detalles de la causa del deceso. Aunque, ese mismo día, el medio Deadline añadió que Muldoon había fallecido por un infarto, no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho público el informe con los resultados de su autopsia.

Efectivamente, el actor murió de un infarto de miocardio, comúnmente conocido como ataque al corazón, el 19 de abril, según el certificado de defunción consultado por la revista estadounidense 'People'. El documento enumera la embolia pulmonar y la coagulopatía hereditaria como causas subyacentes.

La coagulopatía es una afección genética que implica problemas en la forma en que el cuerpo forma coágulos sanguíneos. Una embolia pulmonar es un coágulo de sangre que impide el flujo sanguíneo a una arteria del pulmón, según la Clínica Mayo.

Dos días antes de su muerte, Muldoon compartió una publicación en Instagram en la que expresaba su entusiasmo por su nuevo thriller policíaco, Kockroach, como productor ejecutivo del proyecto. "Estoy muy emocionado de formar parte de este increíble proyecto, KOCKROACH, dirigido por Matt Ross y protagonizado por Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazzie Beetz y Alec Baldwin", dijo en su Instagram, de lo que se deduce lo inesperado de su fallecimiento.

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La carta de despedida de su exnovia, Tori Spelling

Además de ser conocido mundialmente por sus papeles de "villano guapo" en las citadas series - Muldoon dio vida al malvado Richard Hart en 'Melrose Place' y a Jeff, el jefe de Kelly Kapwoski (Tiffani Thiessen) que provocó una de las rupturas más sonadas de 'Save by the Bell' - esta actor también tuvo una relación sentimental con Tori Spelling, la actriz que interpretó a Donna Martin en 'Sensación de Vivir'. Ella misma publicó un sentido post en Instagram cuando se enteró de la repentina muerte de Muldoon:

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"Lo que me enamoró de él no fue solo una criatura hermosa por fuera, sino el alma más hermosa. Era especial y único. El ser humano más amable y cariñoso con un sentido del humor raro y genial. ¡Nos entendíamos! ¡Nos reíamos mucho! Me reía con él y de él, y a él le encantaba. Era multitalentoso. Apasionado por todo lo que hacía. Y tenía un don para hacer sonreír a los demás y traía alegría absoluta a todos los que tenían la suerte de estar en su órbita", dijo en un post al que acompañan una serie de fotografías de los dos juntos.

"Profesionalmente, siempre estuvo presente. Y era un verdadero animador para aquellos que le importaban. Fue una parte importante de mis años de formación. ¡Nos hicimos buenos amigos! Seguimos riendo y siempre pendiente. Décadas después, descubrí que era un verdadero amigo cuando estaba pasando por mi divorcio. Me llamaba para ver cómo estaba y me enviaba los peores chistes para hacerme reír. Le encantaba cuando ponía los ojos en blanco. Ahora extraño esos chistes tontos. Lo vi por última vez el verano pasado", concluyó la actriz, completamente afligida por su muerte.