Muere ahorcada a los 60 años la hija de Peter Falk, el actor que dio vida al famoso teniente Colombo

Celia Molina 30 ABR 2026 - 12:56h.

La revista 'People' ha comunicado la muerte de una de las hijas adoptivas de Peter Falk, el actor que interpretó a Colombo

Jaqueline Falk, de 60 años, se suicidó en una vivienda de Los Ángeles, según a oficina del médico forense del condado

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La revista estadounidense 'People' ha comunicado la muerte de Jaqueline Falk, hija del legendario actor Peter Falk, conocido mundialmente por haber dado vida al teniente Colombo en televisión. Durante 69 largos episodios, Peter interpretó con maestría a aquel detective con aspecto desaliñado y una mujer invisible que siempre conseguía identificar a los asesinos.

Su muerte se produjo en el 2011, a los 83 años, tras haber padecido demencia y Alzheimer. Y, ahora, 25 años después, una de sus hijas se ha suicidado a los 60 años en una vivienda de Los Ángeles, según la oficina del médico forense del condado. Jacqueline era una de las dos hijas adoptadas por Peter y su primera esposa y novia de la universidad, Alyce Mayo. El informe de la autopsia determina que murió por asfixia por ahorcamiento.

El documento también indica que el cuerpo fue entregado y que el caso permanece abierto mientras continúa la investigación. Por el momento, se desconoce si dejó alguna nota de despedida en la que de alguna explicación de su suicidio.

Jaqueline era una de las hijas adoptivas del actor

Al contrario que su hermana Catherine, también adoptada por el actor, Jacqueline se mantuvo siempre en un plano discreto y alejada del ojo público. Su hermana, tras la aparición de la enfermedad de su padre, sí se convirtió en una voz destacada en la defensa de los derechos de las familias, hablando abiertamente sobre su propia experiencia al lidiar con la tutela de su progenitor en sus últimos años de vida.

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Frente a la prohibición de la segunda mujer del actor de que sus hijas pudieran verle - él ya no tomaba sus propias decisiones a causa del Alzheimer - Catherine impulsó la conocida "Ley Peter Falk", cuyo objetivo es proteger los derechos de visita y comunicación de los hijos adultos cuando el padre o la madre se encuentra incapacitado/a.

Según la página web de la Organización Catherine Falk, las dos hermanas se enteraron del fallecimiento de su padre "a través de los medios de comunicación y de su abogado". También afirman que su padre fue enterrado sin "avisarles".

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Tras comunicarse su muerte por ahorcamiento, la prensa estadounidense ha hablado de los problemas de salud mental que podía padecer Jaqueline, si bien su vida siempre permaneció bajo el más estricto secreto. Al morir su padre y desarrollarse esos problemas legales entre la segunda mujer de Peter y su hermana, Jaqueline se aisló todavía más del mundo, lo que pudo derivar en un duelo silencioso y prolongado.