Claudia Barraso 05 MAY 2026 - 19:38h.

Jesse Williams y Alejandra Onieva han celebrado su boda en secreto en Estados Unidos, acompañados de sus familiares

Mara y Franco se conocieron en la base militar de la Antártida y han vuelto allí para casarse: más parkas naranjas que trajes

Compartir







Alejandra Onieva, actriz y hermana de Íñigo Onieva, se ha dado el sí quiero en secreto con Jesse Williams, actor estadounidense conocido por la serie ‘Anatomía de Grey’. A finales del año pasado comenzaron a surgir los rumores sobre una posible relación entre ambos, pero este lunes se ha confirmado que ya habrían dado el paso hasta de casarse.

Así lo ha confirmado el medio ‘TMZ’, explicando que se han casado en Estados Unidos, en una ceremonia privada a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Como hasta ahora, la pareja sigue en la misma línea de querer mantener en privado su relación y ahora más que nunca. No fue a la boda todos sus amigos, sino lo más cercanos a la familia, el resto recibió la confirmación con una fotografía de ella con un anillo.

Aunque la privacidad es lo más importante para ellos, sí se han dejado ver juntos en algunos eventos públicos, como el Festival de Cine de San Sebastian, Milán o caminando de la mano por las calles de Madrid, y en la celebración de la gala ‘GQ Men of the Year’. Todavía no ha salido a la luz ninguna fotografía de la ceremonia, ya que asistieron los más importantes y se tuvo muy en cuenta que no trascendiera nada.

Cómo se conocieron

La pareja se conoció en 2025 cuando rodaban la serie ‘Hotel Costiera’ en la Costa Amalfitana, en Italia. El actor estadounidense interpretaba a un exmarine en la serie y Alejandra también actuaba en la misma. Allí surgió el amor, entre toma y toma ambos se fueron enamorando y construyendo lo que ahora se ha convertido en un matrimonio real.

PUEDE INTERESARTE Novedades sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: la fecha elegida y un importante cambio en el lugar de celebración

Tampoco se conocen más detalles de la boda, ni siquiera si la familia de Alejandra Onieva acudió al completo. Pero el mismo medio confirmó que ambas familias estuvieron presentes mientras la pareja se daba el sí quiero en Estados Unidos.