La foto inédita del príncipe Guillermo y Kate Middleton para celebrar su aniversario: "15 años de matrimonio"

Celia Molina 29 ABR 2026 - 13:53h.

Los Príncipes de Gales han publicado una fotografía junto a sus tres hijos para celebrar sus 15 años de matrimonio

El emotivo gesto de Kate Middleton en el homenaje a la reina Isabel II: lleva su joya más icónica en el Palacio de Bukingham

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Kate Middleton y el príncipe Guillermo han celebrado su 15.º aniversario de bodas compartiendo una tierna imagen de ellos relajándose en el césped con sus hijos, el príncipe George, de 12 años, la princesa Charlotte, de 10, y el príncipe Louis, de 8. En la fotografía, también aparecen los dos perros adultos con los que convive la familia.

La pareja se dio el 'Sí, quiero' el 29 de abril del año 2011 en la Abadía de Westminster, la misma donde se coronó la Reina Isabel II y se celebró el funeral de Lady Diana. En la boda, hubo hasta 1.900 invitados, incluyendo miembros de la realeza europea (como la Reina Sofía y los entonces Príncipes de Asturias) o celebridades como David y Victoria Beckham o Elton John. Tras la ceremonia, los recién casados se dirigieron al Palacio de Buckingham, en cuyo balcón se dieron el beso que ya quedó para la historia.

Desafíos que han enfrentado en 15 años de matrimonio

Durante su ya largo matrimonio, Kate y Guillermo han afrontado importantes desafíos y escándalos de la Casa Windsor, como la reciente detención del Príncipe Andrés, tío de Guillermo y hermano del rey Carlos III, por su vinculación con el caso Epstein. También, el cáncer que le diagnosticaron a la propia Kate y que fue comunicado públicamente en marzo de 2024, con un vídeo en el que lleva un jersey muy similar al que ha mostrado en esta última fotografía inédita para celebrar su aniversario.

Este instantánea, en concreto, fue tomada por Matt Porteous durante sus vacaciones familiares en Cornualles en las pasadas vacaciones de Semana Santa. Todos aparecen sonrientes y relajados, tumbados sobre uno de los mantos de hierba del condado y con ropa cómoda de verano. La felicidad que reflejan tiene que ver también con lo que bien que la Princesa de Gales evolucionó con respecto a su enfermedad, anunciando en septiembre del mismo 2024 que había terminado con éxito sus ciclos de quimioterapia.

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Una relación que comenzó en la universidad

La última aparición pública del matrimonio fue en la recepción conmemorativa en el Palacio de Buckingham para marcar el centenario del nacimiento de Isabel II, figura clave en la historia contemporánea del Reino Unido. Al acto, se sumó el anuncio del Gobierno británico de crear el 'Queen Elizabeth Trust', una organización benéfica destinada a la restauración y mejora de espacios públicos en distintas comunidades del país.

Con la publicación de esta nueva fotografía, Kate y Guillermo consolidan un amor que comenzó en el año 2001 en la Universidad de St Andrews en Escocia, donde cultivaron una amistad que derivó en romance tras compartir piso. La amistad derivó en un romance que, a pesar de haber tenido una breve ruptura en el año 2007, acabó en una de la bodas más recordadas de Inglaterra.