Celia Molina 10 ABR 2026 - 10:49h.

'Page Six' ha comunicado que, según las invitaciones que la artista ha enviado para el día de su boda, ésta se celebrará en Nueva York

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A finales del mes de agosto del año pasado, Taylor Swift paralizó la vida de los estadounidenses al anunciar en las redes sociales su compromiso de boda con el jugador de la NFL, Travis Kelce. En las idílicas fotografías, se podía ver a la pareja rodeada de flores y al futbolista arrodillado, pidiendo la mano de su novia. La cantante le respondió que sí y la noticia de su compromiso dio la vuelta al mundo, hasta el punto de que muchos programas de televisión de EEUU pausaron su programación habitual para hacerse eco.

Desde entonces, medios tan prestigiosos como 'The U.S. Sun' han publicado numerosas informaciones sobre la futura boda, que cada vez está más próxima. En principio, se dijo que la autora de 'Cruel Summer' se casaría el 13 de junio, por ser el 13 su gran número de la suerte (y el que se escribía en la mano como amuleto muchas veces antes de sus conciertos). También se reveló que la gran boda se iba a celebrar en la mansión que la cantante posee en Rhode Island, al norte de los Estados Unidos.

La boda se celebrará el 3 de julio en la Gran Manzana

El medio 'Page Six' dio detalles muy concretos sobre cómo sería la ceremonia y la celebración del enlace en esta impresionante casa valorada en 17,75 millones de dólares y que cuenta con ocho habitaciones, diez cuartos de baño, un amplio jardín y una piscina. Según se dijo en noviembre de 2025, Taylor tenía la intención de llenar dicho jardín de un "tsunami de flores", con arreglos de orquídeas blancas, moradas y rosas, además de hortensias azules, blancas y rosas, y peonías en tonos rosas, blancos y rojos. Una decoración en la que la pareja estaba dispuesta a invertir 1,2 millones de dólares.

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Taylor tiene un doble ático ampliado en Tribeca

Sin embargo, una nueva información de este medio ha revelado que nada de esto es cierto. 'Page Six' ha tenido acceso a una de las invitaciones de boda de Tay y Tav, donde queda claro que el enlace más esperado del año tendrá lugar el próximo 3 de julio en la Gran Manzana de Nueva York. La nueva fecha y, sobre todo, la nueva ubicación, han causado una gran sorpresa entre sus fans. 'Page Six' ha sabido ahora, gracias a otra fuente, que la pareja ya había pensado en descartar la idea de casarse en Rhode Island.

Desde siempre, se sabe que Swift tiene una estrecha relación con la ciudad que nunca duerme. En 2014 se mudó a dos áticos contiguos en Tribeca, que convirtió en un gran dúplex. Desde entonces, ha seguido ampliando su espacio, comprando la casa adosada de al lado y un loft de 325 metros cuadrados en el mismo edificio.

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Taylor y Travis se sumaría así a una larga lista de famosos que se han casado en el corazón de Nueva York. Beyoncé y Jay-Z se dieron el 'sí, quiero' en su apartamento de Tribeca en 2008, al igual que Hailey y Justin Bieber, Mariah Carey y Tommy Mottola, Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick, y Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, que también se casaron en la Gran Manzana.