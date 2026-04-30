La pareja estuvo acompañada por sus dos hijas, el oficiante y sus invitados, quienes vestían parkas naranjas, para este emotivo momento.

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Mara Virginia Schmid y Franco Paolo Ormaechea, una científica y un sargento primero argentinos respectivamente, estuvieron destinados en la Base Esperanza en la Antártida en 2014. Se enamoraron allí entre el frío y el viento.

Años después, y ya convertidos en familia numerosa - sus dos hijas y los hijos gemelos de Ormaechea- decidieron casarse en el lugar donde prendión la chispa que aún sigue viva. Ormaechea solicitó otro destino en la Base Esperanza y, finalmente, le ofrecieron el puesto.

Pero casarse en uno de los lugares más remotos del mundo presentó, también, una serie de desafíos únicos, como garantizar que el oficiante llegara a la base sano y salvo en un vehículo anfibio, según informó CNN.

Tras la ceremonia, Schmid y Ormaechea celebraron una pequeña fiesta. "El equipo de cocina, que es fantástico, hizo un pastel de bodas espectacular de tres pisos", dijo Ormaechea en español. "Así que hubo un pequeño brindis con los que estaban allí, con los que pudieron participar, porque el resto se encargaba de la logística de carga y descarga de la base".