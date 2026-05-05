Claudia Barraso 05 MAY 2026 - 20:40h.

La princesa Leonor lleva en su mono de uniforme de la Academia General del Aire varios parches con distintos significados

La princesa Leonor pilota por primera vez un avión de combate, en fotos: junto a sus compañeros y luciendo un significativo collar

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La princesa Leonor está en el punto de mira desde que empezó su formación militar como heredera al trono español. Ahora se encuentra en su etapa final en la Academia General del Aire y del Espacio y son muchos los que se han preguntado por el significado de los parches que lleva la heredera en el mono de uniforme.

Uno de los que más ha llamado la atención es el que está situado en el hombro derecho, ya que tiene dibujado un pollo amarillo con un diseño redondo bordado en naranja, pudiendo leer la palabra ‘básica’. Además, el animal lleva un casco con las siglas AGA de la Academia General del Aire. Un símbolo que tienen todos los alumnos de vuelo básico que han pasado por la academia.

Qué significado tiene el pollo

El pollo hace referencia al avión que pilotan los alumnos desde 1980 hasta 2025, e incluso fue pilotado también por Felipe VI en 1988. Se trata de un CASA C-101 y es conocido popularmente en la academia como ‘mirlo’ o incluso se le llegó a poner el nombre de ‘culopollo’, por la forma tan característica que tiene la aeronave, según ha explicado el medio ‘Infobae’.

Además de la bandera española, la primogénita lleva en el pecho la insignia oficial bordada de la Academia General del Aire y del Espacio, que es un circulo con los bordes azules y rojos y un águila plateada con una corona española en la parte superior. Este símbolo lo llevan bordados en el uniforme tanto los cadetes, como los instructores y los pilotos militares de esta institución.

Así está siendo su última etapa

A punto de culminar una de las etapas más exigentes de su preparación institucional, la princesa Leonor encara la recta final de su formación militar con una agenda marcada por experiencias clave dentro de las Fuerzas Armadas. Y ahora, la Casa Real ha difundido una serie de imágenes correspondientes al primer vuelo de la hija de los reyes Felipe y Letizia en un avión de combate.

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El pasado 21 de abril, Leonor visitó junto a sus compañeros de cuarto curso el Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio, con sede en la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete. Allí pudo conocer de primera mano el funcionamiento de los cazas Eurofighter Typhoon, aeronaves clave cuya misión es garantizar la seguridad del espacio aéreo español y participar en operaciones de la OTAN.