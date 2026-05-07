Bonnie Tyler, ingresada en el hospital tras ser operada de urgencia en Portugal

Celia Molina 07 MAY 2026 - 10:32h.

Su web oficial ha informado sobre el ingreso hospitalario de la cantante Bonnie Tyler, autora de 'Total Eclipse of The Heart'

La vida actual de Bonnie Tyler: su pareja actual y sus hijos

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Después de la alarma que ha causado el ingreso hospitalario de Tita Cervera, que fue trasladada a una clínica de Barcelona tras sufrir una neumonía a los 83 años, otra mujer mundialmente famosa ha tenido que ser operada urgencia. Se trata de la cantante británica Bonnie Tyler, reconocida, sobre todo, por su tema 'Total Eclipse of The Heart', quien, según un comunicado en su página web oficial, ha sido intervenida por una problema intestinal:

"Lamentamos profundamente comunicar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde tiene su residencia, para someterse a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia. La operación ha salido bien y ahora está recuperándose. Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán una pronta y completa recuperación", dice el escueto texto.

Aunque ella es británica, de origen galés, esta cantante vive a caballo entre su tierra natal y la residencia que compró en Portugal en los años 70, donde se encontraba justamente cuando empezó a enfermar.

"La operación salió bien y se está recuperando"

Tyler saltó a la fama en esos años con canciones como 'Lost in France' y 'It's a Heartache', alcanzando el éxito con su álbum 'Faster Than the Speed of Night' de 1983. A lo largo de su carrera, se convirtió en la primera artista británica en debutar en el número 1 de la lista de álbumes del Reino Unido y sigue siendo la única artista galesa en alcanzar el número 1 en la lista de sencillos. Su voz ronca se escuchó a nivel mundial, y trascendiendo generaciones, con el tema 'Total Eclipse of The Heart', que ha sido versionado por múltiples artistas.

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En abril de 2024, ella misma reflexionó sobre este éxito tan perdurable en el tiempo, cuya popularidad aumenta en torno al fenómeno de los eclipses. En concreto, en el programa 'Good Morning America' dijo que todavía se "emociona" cuando suena esa canción en la radio, pero que se siente especialmente conectada con ella durante un eclipse real: "Cada vez que llega un eclipse, todo el mundo, en todas partes del mundo, pone mi canción y yo nunca me canso de cantarla", concluyó.

Su última publicación de Instagram la hizo hace cinco días - el comunicado del ingreso se hizo ayer, miércoles 6 de mayo - y en ella, Bonnie mostraba su satisfacción por su último trabajo: "Homeless' es un nuevo y poderoso documental y estoy agradecida por la oportunidad de actuar en su banda sonora. La canción y la película están disponibles en streaming y un suministro limitado de vinilos se puede pedir a través del enlace en mi biografía", decía, junto a un fragmento del tema en vídeo.