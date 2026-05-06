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Máxima preocupación por el estado de salud de la baronesa Thyssen. A sus 83 años, la socialité ha estado varios días ingresada en la clínica Teknon de Barcelona. Su familia ya ha lanzado un comunciado a la revista 'Hola!' donde aclaran el motivo por el que necesitó la ayuda médica de urgencia.

La familia de la baronesa: "Todo ha quedado en un susto"

El reportero de 'El tiempo justo' Álex Álvarez lo comparte en directo. "Dicen concretamente lo que le ha pasado", comienza diciendo. "Ha sido hospitalizada a causa de una neumonía muy fuerte. Aunque ha atravesdado momentos delicados, afortunadamente todo ha quedado en un susto", reza el comunicado de la familia.

Su entorno más cercano ha querido pronunciarse tras conocerse la noticia por un claro motivo. "Quieren mandar un mensaje de tranquilidad tras el revuelo causado", apostilla el informador del programa de Telecinco.

Según hemos podido saber, la baronesa Thyssen ya habría recibido el alta médica tras el contratiempo de salud. "Dicen que se encuentra plenamente recuperada", agrega Álex Álvarez. La socialité pasa ahora sus días después del susto en su casa de Sant Feliu de Guíxols. Tal y como relata Jorge Borrajo, director de la revista 'Semana', Tita Cervera fue trasladada en helicóptero de urgencia al centro hospitalario barcelonés, donde ha estado siete días.