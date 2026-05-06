La situación médica de la baronesa Thyssen ha mantenido en vilo a su entorno más cercano durante días

Así es hoy la vida de Borja Thyssen: su relación con Tita Cervera y su vida entre Madrid y Andorra

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Preocupación por el estado de salud de Tita Cervera. A sus 83 años, la baronesa Thyssen ha tenido que ser trasladada de urgencia en helicóptero a un hospital de Barcelona.

La noticia, adelantada por la revista 'Semana' este miércoles 6 de mayo, ha generado una ola de inquietud en torno a la baronesa, pero también ha dejado una imagen inesperada: la unión de sus hijos tras enfrentarse a uno de los momentos familiares más delicados en los últimos años.

Según se ha conocido, Cervera sufrió un contratiempo de salud que obligó a su evacuación de urgencia en helicóptero hasta la clínica Teknon de Barcelona, donde ha permanecido ingresada durante aproximadamente una semana.

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El carácter repentino del traslado ha elevado la preocupación sobre su estado, ya que este tipo de intervenciones suele reservarse para situaciones que requieren atención médica inmediata.

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Aunque no han trascendido detalles sobre el diagnóstico, sí se ha confirmado que recibió el alta el pasado 1 de mayo y que continúa recuperándose en su residencia de la Costa Brava. Las últimas novedades apuntan a una evolución positiva.

Este bache de salud ha mantenido en vilo a su entorno más cercano durante días, obligando incluso a frenar temporalmente su intensa actividad profesional y sus proyectos culturales como el futuro museo en Barcelona previsto para 2028, en el que estaba volcada hasta hace apenas unas semanas.

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Sus hijos, unidos ante el bache de salud de Tita Cervera

Más allá del propio susto médico, uno de los aspectos más comentados ha sido la reacción de su familia. Sus tres hijos, Borja, Carmen y Sabina Thyssen, se han reunido para acompañarla, protagonizando una estampa que no se producía desde hacía casi ocho años.

Durante su estancia hospitalaria, especialmente Borja Thyssen, junto a su esposa, Blanca Cuesta, permaneció a su lado en todo momento, evidenciando un acercamiento tras años de distanciamiento familiar. Las mellizas tampoco se han separado de su madre.

Este reencuentro ha llamado especialmente la atención teniendo en cuenta que la relación entre madre e hijo, y entre los propios hermanos, había estado marcada por desencuentros y conflictos durante años. Cabe recordar que su distanciamiento se evidenció después de que Borja conociera a su mujer, ya que Tita desconfiaba de las intenciones de su nuera.

Hace dos años, la baronesa confesó en 'Viajando con Chester': "A mi hijo lo quiero con locura. Lo he echado de menos. Pero si la vida es así qué puedes hacer. He sufrido mucho. Las madres siempre somos madres y siempre esperamos que haya un cambio. Soy una persona que soy positiva. Quizá algún día cambie".