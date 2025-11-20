Tita Cervera desmiente que haya perdido el apellido Thyssen y el título de baronesa: "Es disparatado lo que se ha dicho"
La baronesa Thyssen ha asegurado que, aunque pensó en renunciar al pasaporte suizo, nunca supo si su abogado lo formalizó
De cualquier forma, asegura que es "disparatado ligar un pasaporte a un matrimonio" y que ella sigue siendo la esposa del barón
Carmen Cervera, conocida socialmente como la baronesa Thyssen, título que adquirió tras casarse con el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza en el año 1985, ha desmentido a través del diario El Mundo que haya perdido su apellido y, por tanto, el cargo nobiliario que ostenta. La noticia la daba ayer la revista Vanitatis al afirmar que, a través de una documentación oficial, el medio había comprobado que Tita "había renunciado voluntariamente a la ciudadanía suiza", perdiendo, por tanto - y en virtud del artículo 37 de la Ley Federal de Nacionalidad - el apellido Thyssen-Bornemisza.
Según apuntaba la revista, al haber presentado una solicitud oficial para renunciar a la ciudadanía helvética - pues está instalada en Andorra desde 1992 - y conforme al artículo 30 del Código Civil Suizo (ZGB), que establece que el nombre inscrito en el registro civil sólo es válido mientras exista vinculación jurídica con el Estado que lo otorga, la dueña del Museo Thyssen habría perdido su habitual nomenclatura.
"Yo no me he vuelto a casar, sigue siendo mi título"
Sin embargo, la propia Carmen ha tardado pocas en horas en desmentir esta información y asegurar que todo se debe a un malentendido y a un trámite que, que ella sepa, dejó a medias en el pasado y, aún hoy, todavía no sabe si se formalizó: "En una ocasión le dije a un abogado que era hora de dejar el pasaporte suizo porque ya tengo el de Andorra, donde soy residente desde hace muchos años, cuando solicitamos la residencia mi marido y yo. Así que un día pensé que no había ninguna necesidad de andar pagando impuestos en todas partes", ha comenzado a explicar en una entrevista telefónica.
"Posteriormente -continúa- no quise tener ninguna relación profesional más con este abogado y se ve que podría estar resentido filtrando una información que carece de fundamento. Yo estuve muy ligada a Suiza, allí me casé con Lex Barker, he vivido muchos años en Lugano con Heini, con mi hijo y con mi madre, he sido muy feliz allí y te confieso que cuando he regresado, me daba mucha tristeza, ya no había necesidad de seguir ligada a un país al que no me apetece volver y pagar impuestos, aunque por otra parte puedo ir cuando quiera con mi pasaporte de Andorra, como cualquier otro ciudadano del mundo", añade.
"Al final, no sé si se llevó a cabo dar por finalizado el documento suizo, yo no le di más importancia. En todo caso, es disparatado ligar un pasaporte a un matrimonio. Yo me casé en Inglaterra con Heini, fueron testigos de mi boda la infanta Pilar, el duque de Marlborough y gente importantísima y en fin, desde ese matrimonio soy la baronesa Thyssen-Bornemisza. Mi marido se murió siendo yo su esposa y no me he vuelto a casar, ese sigue siendo mi título", matiza de nuevo. "Tengo la impresión de que hay mala intención en la noticia, pero tampoco estoy preocupada ni voy a hacer ningún comunicado", ha concluido la baronesa.