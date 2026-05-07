La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha empezado una nueva vida más cerca de los focos

Juls Janeiro rompe el anonimato: "Quiero ser una superestrella"

'El tiempo justo', en Mediaset Infinity

Compartir







En 'El tiempo justo' hemos podido ver unas imágenes de Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, antes de que decidiese abandonar su anonimato. Recordemos que la influencer ha decidido que es el momento de que los focos aparezcan por decisión propia en su vida tras conceder una entrevista a la revista '¡Hola!'.

Así fue pillada por Madrid antes de volver a la vida pública

Digamos que empieza una nueva etapa en la vida de la socialité, que durante años huyó de las cámaras y de la vida pública. "Cuando cumplí 18 años no quise ser personaje público porque estaba traumatizada y en un mal momento personal. Ahora todo ha cambiado", asegura.

En una secuencia de imágenes, observamos a Juls Janeiro disfrutando de un día por las calles de Madrid antes de que su nombre aparezca en todas las portadas de la crónica social. Aparece acompañada por uno de sus mejores amigos, de forma discreta frente a un establecimiento de comida rápida.

Joaquín Prat ha reaccionado a esa reaparición de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario en el programa de Telecinco. "Estamos encantados de que haya venido a nuestras vidas", comparte el presentador.