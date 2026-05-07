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Juls Janeiro, captada con uno de sus mejores amigos por las calles de Madrid antes de abandonar su anonimato: las imágenes

Juls Janeiro, captada con uno de sus mejores amigos por las calles de Madrid antes de abandonar su anonimato: las imágenes
Las últimas imágenes de Juls Janeiro antes de abandonar su anonimato. telecinco.es
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En 'El tiempo justo' hemos podido ver unas imágenes de Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, antes de que decidiese abandonar su anonimato. Recordemos que la influencer ha decidido que es el momento de que los focos aparezcan por decisión propia en su vida tras conceder una entrevista a la revista '¡Hola!'.

Así fue pillada por Madrid antes de volver a la vida pública

Digamos que empieza una nueva etapa en la vida de la socialité, que durante años huyó de las cámaras y de la vida pública. "Cuando cumplí 18 años no quise ser personaje público porque estaba traumatizada y en un mal momento personal. Ahora todo ha cambiado", asegura.

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En una secuencia de imágenes, observamos a Juls Janeiro disfrutando de un día por las calles de Madrid antes de que su nombre aparezca en todas las portadas de la crónica social. Aparece acompañada por uno de sus mejores amigos, de forma discreta frente a un establecimiento de comida rápida.

Joaquín Prat ha reaccionado a esa reaparición de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario en el programa de Telecinco. "Estamos encantados de que haya venido a nuestras vidas", comparte el presentador.

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