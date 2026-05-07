Miguel Salazar Madrid, 07 MAY 2026 - 17:21h.

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Mayka Tomás López, hija de Carmen López -una diputada socialista de la Asamblea de Madrid que fue azote de Isabel Díaz Ayuso-, está siendo señalada por la justicia por un escándalo que saltó en el año 2021. La Fiscalía pide 8 años de cárcel para ella por su presunta responsabilidad en el robo de 4,5 millones de euros de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Tal y como detalla el periodista Alfonso Egea, 'El tiempo justo' ha podido tener acceso a unas imágenes donde se ve a Tomás López haciendo sus supuestas maniobras para conseguir el dinero. Su 'modus operandi' era muy sencillo: buscaba en Internet el nombre de personas que habrían conseguido una oposición e intentaba convertirlas en beneficiarias de cheques que sus jefes terminaban firmando engañados.

Unas amigas "cómplices", claves para presuntamente conseguir el dinero

En un vídeo, observamos con diferentes imágenes cómo Mayka Tomás "ingresaba cheques falsificados" de la UGT en un cajero de Getafe. Egea hace una puntualización sobre el momento preciso. "El cajero automático no está tan atento como el empleado de la ventanilla, que podría haber detectado ese borrado del nombre para que ella luego escribiera el que quisiera", explica el periodista.

Además, en ese vídeo también aparecen sus supuestas "cómplices", unas amigas "hacían lo mismo que ella" y que la policía también grabó.