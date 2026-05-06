Juls Janeiro rompe el anonimato: "Quiero ser una superestrella"

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'Vamos a ver' ha dado todos los datos sobre la primera entrevista de la hija mayor de Jesulín y María José Campanario

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Juls, la hija mayor de Jesulín y María José Campanario, ha decidido salir del anonimato con una entrevista en la que nos ha dejado conocerla mejor.

En la revista '¡Hola!', Juls Janeiro ha hablado de sus planes de futuro y ha mostrado su lado más personal. Esta entrevista ha sorprendido a todos, ya que María José Campanario ha luchado durante muchos años por mantener su privacidad.

Juls justifica el motivo por el que ha decidido salir ahora del anonimato: "Cuando cumplí18 años, era una niña y no estaba preparada. Estaba traumatizada y decidí centrarme en mis estudios. Ahora es el momento justo", cuenta.

Juls Janeiro: "En el colegio sufrí bullying desde los 7 años hasta los 16"

Se considera una persona sencilla, familiar y muy segura de sí misma, con una personalidad muy marcada por todo lo que tuvo que vivir de niña: "En el colegio sufrí bullying desde los 7 años hasta los 16. Mis padres me tuvieron que cambiar de centro y lo pasé bastante mal". El motivo de ese acoso habría sido la exposición pública de sus padres: "Me sentí muy sola, muy juzgada y muy acosada. No podía salir sola a la calle sola, ni con mis amigos, ni ir a clase... Me encerré en casa. Me hundí en muchas ocasiones".

Además, desvela cuál es meta en el futuro: "Ser una superestrella... Me gustaría que me llamasen para una película ¡Me encantaría!".