Miguel Salazar Madrid, 07 MAY 2026 - 16:46h.

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Pese a los mensajes de tranquilidad de los expertos y de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, existe preocupación e inquietud por lo que pueda pasar cuando el Hondius -el barco infectado con hantavirus- arribe a la isla de Tenerife.

Ricardo, a bordo del Hondius, no presenta síntomas según su padre

Hay vecinos que comparten su enfado por la decisión de la Organización Mundial de la Salud y del ministerio de Sanidad español. Sin embargo, si escuchamos al padre de Ricardo, padre de uno de los pasajeros que se encuentran en barco que partió el 20 de marzo de la localidad argentina de Ushuaia, vemos cómo existe preocupación pero también positividad en la tripulación.

"Está tranquilo y sin síntoma ninguno", comienza diciendo por conversación telefónica con 'El tiempo justo'. El padre del pasajero cuenta que "en el barco no les hicieron pruebas", pero que van "con mascarilla" en todo momento.

Además, tal y como explica la reportera Cristina Rusiñol, "habla todos los días" con su hijo, que le cuenta lo que está haciendo en el barco. "Es una especie de confinamiento pero no como la cárcel", detalla la periodista en base a las declaraciones del padre de Ricardo.