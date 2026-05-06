Ana Carrillo 06 MAY 2026 - 18:06h.

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A sus 23 años y un año después de que un juez reconociera su derecho a ser una persona anónima si así lo deseaba pese a la fama de sus padres, Julia Janeiro ha concedido una entrevista en la revista 'Hola' con la que deja de ser anónima y en la que comenta que le gustaría ser "una superestrella", que su sueño sería protagonizar una película, que le gustaría participar en la saga de 'Torrente' junto a Santiago Segura y que admira mucho a sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

En 'El tiempo justo' han reaccionado a la decisión de Juls Janeiro, que es como le gusta que le llamen, de pasar a ser una figura pública tras años renegando de la fama y luchando por ser anónima. También han comentado el mensaje que María José Campanario le ha dejado a su hija en Instagram en el que deja claro que le apoya en esta nueva etapa como personaje público.

"Que nadie apague la luz que tienes hoy, mi pequeña lobita. Te queremos, hasta donde la luz llegue", ha escrito en Instagram la odontóloga, que ha mostrado así su apoyo público a la mayor de sus tres hijos en común con Jesús Janeiro.