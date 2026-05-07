Lidia González 07 MAY 2026 - 12:09h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se separan y cuentan el motivo de su enfrentamiento

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Olatz y Barranco decidieron poner tierra de por medio para salvar su relación, pero no está saliendo todo como ellos esperaban y han compartido su situación con todos sus seguidores. Después de enseñar sus impresionantes imágenes en las cascadas de Kanto Lampo, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ discuten en su romántico viaje a Bali. Los influencers han sido muy sinceros sobre el momento que atraviesan y sacan a la luz los problemas de su relación. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

“Es el problema de siempre”, comienzan asegurando los creadores de contenido. A pesar de que ambos están poniendo de su parte para recuperar la confianza en su relación y volver a estar en su mejor momento, lo cierto es que todavía hay algunos aspectos que podrían alejarles. Cansada de la actitud del exconcursante de ‘Supervivientes’, la influencer se sienta frente a las cámaras de mtmad y no duda en desahogarse sobre esta situación que está viviendo.

Sin poder esconder lo incómodos que se encuentran tras el enfrentamiento que han tenido, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan todos los detalles sobre el motivo que los ha llevado a este complicado punto. Pese a estar haciendo todo tipo de planes exóticos en Bali y estar viviendo unos días de ensueño, los creadores de contenido se sinceran sobre algunos aspectos de su relación en los que tienen que seguir trabajando.

Olatz y Barranco se separan y se sinceran sobre su relación

Olatz y Barranco han tomado la decisión de separarse y explicarse con toda su audiencia para que puedan comprender en qué punto se encuentran. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sinceran sobre su relación y explican cómo afrontan sus discusiones. “Su forma de decir las cosas no es la correcta”, asegura el creador de contenido; por su parte, la influencer asegura: “Él suele dar su brazo a torcer porque suele ser él quien hace las cosas mal”. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!