Lidia González 30 ABR 2026 - 12:34h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ graban todos los detalles de su impactante aventura

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Olatz y Barranco están decididos a recuperar la confianza en su relación gracias a un romántico viaje en pareja y han querido compartir todos los detalles al respecto. Después de abrir las puertas de su villa en Bali, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña sus espectaculares imágenes con el catalán en las cascadas de Kanto Lampo. La influencer ha querido inmortalizar ese impactante momento y se sincera sobre cómo ha sido su experiencia. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha admitido que es una persona que lo vive todo “intensamente”, algo que, en ocasiones, no le juega muy buenas pasadas. La pareja ha grabado todos los detalles de este esperado momento para enseñárselo a todos sus seguidores y confiesan cómo lo han pasado. “He temido por mi vida”, admite la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. Además, los influencers han luchado mucho por conseguir la foto perfecta y lo cuentan todo: “Nos ha costado, caía muchísima agua”.

Olatz y Barranco se confiesan en Bali

Olatz y Barranco han atravesado un momento muy complicado en su relación después de que saliesen a la luz las deslealtades del catalán. Ahora que han decidido comprometerse tras abandonar España, los creadores de contenido se confiesan como nunca en Bali. Con muchas ganas de recuperar la confianza que había entre ellos, le muestran su lado más vulnerable al otro y se sinceran: “Cada día, me hace estar más tranquila y segura de nosotros”. ¡Dale al play y no te pierdas lo que han contado, en exclusiva, para su canal de mtmad, disponible en Mediaset Infinity!