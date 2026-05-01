Lidia González 01 MAY 2026 - 15:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, sobrepasada, se enfrenta a una situación límite en su viaje con Barranco

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Olatz tenía muchas ganas de desconectar a lo grande junto a Albert Barranco después de todo lo que ha pasado entre ellos, pero se ha enfrentado a algunas situaciones que la han llevado a su límite. Después de enseñar los rincones de la villa en la que se están hospedando, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se rompe tras vivir una experiencia extrema en Bali. La influencer explica cómo fue este impactante momento. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido estaba dispuesta a enfrentarse a todo tipo de aventuras, pero no esperaba sentirse tan sobrepasada. La influencer, que se ha sincerado sobre sus problemas de confianza con Barranco, ya ha admitido que es una persona que le encanta vivir todas las emociones al máximo y asegura: “Casi me da un infarto”.

Las espectaculares imágenes de Olatz y Barranco en las cascadas de Kanto Lampo

Olatz y Barranco están viviendo un romántico viaje en Bali y no han querido desaprovechar la oportunidad de hacerse una de las fotografías más típicas. Por ello, se dirigen a las cascadas de Kanto Lampo con sus mejores conjuntos y posan frente a las cámaras y obtienen unas imágenes espectaculares. Los creadores de contenido graban su experiencia al completo y la comparten con todos sus seguidores. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, en el capítulo completo!