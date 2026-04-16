Lidia González 16 ABR 2026 - 12:10h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ tienen un tenso enfrentamiento tras salir a la luz la desconfianza de ella

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Aunque Olatz y Albert Barranco están peleando para salvar su relación y recuperar todo lo que se ha roto entre ellos, lo cierto es que no está siendo tan fácil como esperaban. Después de que la influencer le haya dado un ultimátum sobre su futuro juntos, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se enfrentan por la desconfianza que hay en su relación. Cansado de la situación que se está viviendo, el influencer estalla. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha sucedido, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“La confianza que tenía era plena y se ha ido perdiendo poco a poco”, asegura la creadora de contenido. Después de que se descubrieran las conversaciones del catalán con Claudia Bavel y sus posibles infidelidades, la pareja está sumida en una auténtica crisis que parece irrecuperable. Sin embargo, Barranco está sorprendido con algunas cosas que dice Olatz y no duda en ser muy contundente con ella: “No sé qué haces estando conmigo”.

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A pesar de la reacción de Barranco, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no se ha callado a la hora de decir cómo se siente al respecto, protagonizando un tenso cara a cara con el catalán. La creadora de contenido, que ha respondido a todas las explicaciones de su pareja, se muestra muy tajante: “No tiene sentido estar con alguien en quien no confío”.

Los exparticipantes de ‘LIDLT’ hablan de sus planes de paternidad

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Aunque Albert Barranco y Olatz no están atravesando el mejor momento en su relación, lo cierto es que han comenzado a plantearse su futuro. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ hablan de sus planes de paternidad y lo comparten con todos sus seguidores. Además, se sinceran sobre su boda y establecen la fecha límite en la que quieren hacerlo. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!