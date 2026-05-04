Rocío Molina 04 MAY 2026 - 15:25h.

La sobrina de Isabel Pantoja ha escrito una emotiva reflexión sobre su hija, "la única capaz de salvarla de todo"

Anabel Pantoja abre las puertas de su salón, unido a la cocina: concepto abierto, isla central y piezas de arte de esencia nórdica

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Anabel Pantoja no se imagina ya su vida sin su pequeña Alma. La sobrina de Isabel Pantoja se ha abierto con sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram donde ha escrito una reflexión sobre lo que le ha cambiado todo desde que su hija llegara a su mundo. La exconcursante de 'Supervivientes' asegura que ella es otra y que toda su lucha y el motor de todo es su hija en común con David Rodríguez.

La maternidad ha sido completamente transformador para la influencer de 39 años y aunque no todo son luces en esta etapa, esta admite que entre los muchos cambios que ha experimentado ha encontrado el de la mejor versión de sí misma: mamá de Alma.

La que fuera finalista de 'Bailando con las estrellas' ha compartido una emotiva reflexión junto a una imagen en la que se la ve a ella embarazada de su hija. Mirando hacia el pasado y analizando todas las emociones por las que ha pasado, Anabel Pantoja se encuentra plena cada vez que ve a su pequeña y todo lo que esto para ella representa.

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"Ahora miro esta barriga y pienso que estabas ahí dentro y se me cae el corazón al suelo. Gracias por dejarme ser tu mamá, eres mi todo, por lo que voy a luchar en lo que me quede de vida", ha escrito en una carta de amor hacia su hija en la que expresa todo lo que está sintiendo tras convertirse en madre y celebrar este día tan especial.

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Unas palabras de amor en las que destaca el compromiso que Anabel Pantoja tiene desde que su pequeña estuvo entre sus brazos. A ella entrega todo Anabel Pantoja y se muestra agradecida y más después de vivir la peor situación de su vida cuando Alma estuvo ingresada en su primer mes en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

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Su reflexión se resume en una frase que para la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja es la clave de todo: "Ahora mi vida eres tú, mi niña. Jamás pensé que una personita tan tan pequeña iba a salvarme de todo. Te quiero, Alma". La influencer agradece a la vida el poder experimentar este amor tan incondicional hacia su hija y todo lo que está aprendiendo de ella misma incluso antes de que su niña hubiera nacido.