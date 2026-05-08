Anabel Pantoja rompe su silencio tras abandonar la agencia de Dulceida

Rocío Molina 08 MAY 2026 - 11:45h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica los motivos por los que ha abandonado la agencia de Dulceida tras seis años

Anabel Pantoja abre las puertas de su salón, unido a la cocina: concepto abierto, isla central y piezas de arte de esencia nórdica

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Anabel Pantoja ha dado un giro radical profesional y tras más de seis años de pertenecer a In Management, la agencia de representación de Dulceida (Aída Domenech) y su madre Anna Pascual, la exconcursante de 'Supervivientes' ha abandonado esta para fichar por la agencia Keepers donde compartirá equipo con otros perfiles mediáticos como Xuso Jones o Ana Brito.

Un cambio de rumbo y salida que no ha pasado desapercibido y del que la sobrina de Isabel Pantoja se ha pronunciado para evitar especulaciones. A través de un vídeo que ha compartido en sus stories de Instagram, la que fuera finalista de 'Bailando con las estrellas' ha tratado de llamar a la tranquilidad y asegurar que no hay ningún conflicto con sus antiguas representantes.

En unos años en los que su popularidad ha crecido (en la actualidad cuenta con 2 millones de seguidores en su perfil oficial de Instagram) y tiene intención de seguir creciendo en el mundo de las redes, Anabel Pantoja está muy agradecida a todo lo que ha supuesto la agencia de Dulceida en su vida, pero ha expresado que necesitaba un cambio.

"Nunca tendré vidas para agradecerles que me dieran la oportunidad, el haber crecido con ellas porque es la única agencia con la que he estado y bueno he trabajado muchísimo. He crecido muchísimo. Ha llegado un punto en el cual he estado buscando otras cosas. No por nada, sino porque hay etapas y se me ha ofrecido otro camino y sin ningún tipo de mal rollo", ha aclarado tajantemente para frenar posibles desavenencias con Aída Domenech.

Agradecida por la oportunidad de esta etapa que ha vivido con su amiga, Anabel Pantoja ha insistido en su comunicado que no hay desavenencias ni "ningún mal rollo". Que "necesitaba cambiar y probar" y que no hay "ningún mal rollo" entre ella, Dulceida y su antiguo equipo, pero que para ella era hora de un cambio.

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"Habrá algunas especulaciones que si titulares, que si mal rollo o no y para nada de palabra. Sino no estaría haciendo esto. Me callaría la boca y punto. Seguiría mi camino", ha dicho explicando de este paso tan importante que ha dado.

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Su nuevo proyecto como influencer lo respaldará a partir de ahora la agencia Keepers donde Anabel busca seguir profesionalizando su presencia en redes y explorar nuevos caminos. "Me embarco ahora en una nueva aventura. Se trata de probar para trabajar y seguir creciendo", ha dicho de su nueva agencia tras cerrar la etapa que ha vivido de la mano de Dulceida.