Fiesta 11 MAY 2026 - 13:31h.

El programa ha dado con el paradero del actor, que concede una entrevista en exclusiva

Todos los programas de '¡Fiesta!' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







El actor Miki Molina decidió hace tiempo dejar atrás los focos, las cámaras, los estrenos y desaparecer de la vida pública, pero ¿qué fue de él? 'Fiesta' ha encontrado su paradero y habla con él, en exclusiva, en el pequeño en el que decidió retirarse.

Miki Molina se encuentra en un pequeño pueblo de Burgos, muy cerca de un paraje natural y en el que tan solo viven seis personas. El programa recorre el pueblo, que solo tiene una calle, pero que está lleno de naturaleza, animales y tranquilidad, y se encuentra con él.

PUEDE INTERESARTE El plan de Daniel Sancho para salir de prisión: un preso que ha compartido cárcel con él desvela su estrategia

Tras dar con él, el que fuera un reconocido actor, ha concedido al programa una entrevista en la que se ha mostrado sincero y ha hablado sobre su pasado, su familia, sus polémicas y su vida actual, además, revela el por qué de este cambio tan grande en su vida.

Respecto a qué hizo que se alejase del foco mediático, Miguel Molina, como prefiere que le llamen, lo explica: ''Yo creo que ya hay un momento en la vida en el que las cosas cambian. Uno necesita más tiempo para uno mismo. Me gusta el campo, por eso he decidido irme al campo y es lo que hago''.

''Yo siempre he sido feliz, pero bueno, ahora soy yo mi propia responsabilidad'', cuenta y afirma que cree que su apellido ''le ha beneficiado'', aunque confiesa que no le molesta que le comparen con sus hermanos: ''Las carreras ayudan también a tener un apellido de artistas, pues siempre me ha ayudado mucho. Soy un buen actor y que si algún día pues llaman pues estaré dispuesto a escuchar y a leer y a trabajar si es que viene el caso. Este trabajo sí es muy complicado, es complicado. Y precisamente ese es uno de los estreses que causa, ¿no? Siempre estar esperando, siempre esperar a que suene el teléfono, es lo que me quitaba encima, lo primero''.

En cuanto a si hay algo que le gustaría que la gente supiese de él, el actor se sincera: ''El que calla otorga, ¿no? Yo soy el único que puedo saber la verdad de mi vida. Lo demás son opiniones y entonces hay que respetarlas, aunque muchas veces son desacertadas. La prensa sabe muy bien cuándo es dura con alguien y cuándo no. Entonces ha habido momentos que se han pasado líneas rojas y en esos momentos he estado fastidiado y enfadado porque no era la verdad''.