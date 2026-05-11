Javier, un niño hispano-congoleño, ha sido el portavoz de varios alumnos que han ganado el concurso '¿Qué es un rey para ti?', y Felipe VI se ha reunido con ellos

El momentazo que ha vivido el rey Felipe VI: una niña le pellizca para ver si es real

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El Palacio de El Pardo se ha llenado este lunes, 11 de mayo, de imaginación, nervios y mucha emoción con una nueva edición del concurso '¿Qué es un rey para ti?', la ya tradicional iniciativa impulsada por la Fundación Institucional Española (FIES) en la que decenas de niños de toda España muestran, a través de dibujos, vídeos, pancartas y trabajos manuales, cómo entienden ellos la figura del monarca y el papel de la Corona.

Como viene siendo habitual, el rey Felipe ha recibido personalmente a los alumnos ganadores en el Palacio de El Pardo, en Madrid. Los participantes, muchos de ellos de entre 8 y 13 años, han podido enseñar al soberano sus creaciones y explicarle en primera persona qué habían querido representar en sus trabajos.

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Algunos han apostado por dibujos tradicionales del monarca y otros han recurrido por representar el futuro de la institución con referencias a la princesa Leonor. Sin embargo, entre todos los momentos de la mañana, ha habido uno que ha terminado convirtiéndose en el gran protagonista del acto y que ha provocado tanto emoción como sonrisas entre los asistentes.

Todo ha ocurrido durante la intervención del portavoz de los niños participantes, Javier Fernández, un joven de 12 años de origen hispano-congoleño que ha tomado la palabra para dirigirse a Felipe VI.

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El estudiante ha pronunciado un discurso que ha sorprendido a los allí presentes, incluso al propio jefe de Estado, quien tras escucharle, ha espetado: "Hablas mejor que personas que te superan en décadas, incluido yo", reflejando una vez más el tono cercano que suele marcar este tipo de encuentros entre Felipe VI y los más pequeños.

De hecho, el soberano se ha mostrado especialmente relajado durante toda la jornada, interesándose por los detalles de los trabajos y conversando con los niños sobre cómo habían elaborado sus proyectos y qué querían transmitir con ellos. Sobre todo con Fernández, y es que sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie.

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El discurso del niño de 12 años

"Cuando usted fue proclamado rey, hace 12 años, yo contaba con pocos meses de vida. Se podría decir que hemos nacido a la vez", ha comenzado el joven.

Javier ha dejado claro que, para él, un rey "además de hacer su trabajo, debería ser alguien que nos dé ejemplo. Ejemplo en los momentos fáciles, pero, sobre todo, en los difíciles". "Y en eso, Majestad, tengo que felicitarle. Porque usted siempre ha estado ahí. Yo le he visto en la Dana de Valencia, junto a la reina Letizia, abrazando a personas que lo habían perdido todo. Y más recientemente consolando a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz. Usted empatiza con los problemas de la gente", ha continuado.

Por ello, ha trasladado que Felipe VI es "un rey del pueblo". "Un rey que no duda en salir de su palacio para bajar a la calle, como hizo, por ejemplo, esta Semana Santa cuando se fue a ver las procesiones con su familia como uno más de nosotros".

Además, ha indicado: "Me impresiona que sea usted tan cercano, un rey que no sólo escucha a los más poderosos del mundo, sino también a la gente sencilla y normal. Incluso me escucha a mí, que tan solo soy un niño de 12 años. Por todo ello, le doy las gracias. Pero además de todo eso, Majestad, yo también me doy cuenta de que usted es capaz de abrazar al diferente. Y eso para mí es muy importante porque, aunque yo soy español, la mitad de mis genes son congoleños. Usted, el rey, es un punto de encuentro para todos. Y eso cobra especial importancia en un país como el nuestro, en el que hay tanta diversidad, tantos idiomas y tantas formas de ver el mundo".

Ante estas palabras, el rey no se ha quedado callado, y ha añadido: "A mí también me pasa. Mi madre es de origen griego. Aquí donde me tienes, soy español, pero tengo herencia genética de muchos sitios, de España, de Europa... por lo que también represento diversidad", ha concluido.