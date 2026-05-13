Ana Carrillo 13 MAY 2026 - 14:04h.

Compartir







Alejandra Rubio ha concedido una entrevista a 'Vamos a ver' para promocionar su libro, que sale hoy a la venta. En la despedida, Patricia Pardo le ha dicho que le gustaría que pudieran "limar asperezas" para verla de nuevo como colaboradora del programa y la sobrina de Carmen Borrego le ha respondido que tiene "cero rencor".

PUEDE INTERESARTE El sofisticado look de Alejandra Rubio en la presentación de su libro: conjunto monocromático con joyas maximalistas

Tras cortar la conexión en directo, Luis Pliego ha explicado que cree que Alejandra debería estar muy agradecida con 'Vamos a ver' porque considera que el equipo del programa ha sido paciente, benévolo "e incluso pelota" con la escritora. La presentadora le ha reconocido que "tiene toda la razón del mundo", pero Cristina Tárrega no se ha mostrado de acuerdo: "Peloteado tampoco, no es mi caso".

La colaboradora ha comentado que entiende que se "cuide" a Alejandra en el programa "porque es pequeña" y ha provocado la reacción de Patricia Pardo: "¡Que no es pequeña! Es mayor de edad, tiene un hijo y otro en camino, y yo sí siento que he protegido a Alejandra y estoy de acuerdo con Luis en que a veces hace comentarios con los que no estoy de acuerdo y me hacen daño".

La entrevista al completo de Alejandra Rubio

Sus excompañeros de 'Vamos a ver' han podido entrevistar a la hija de Terelu Campos en directo tras la presentación de su libro en una conocida librería de Madrid. Ha explicado que no sabe si va a dar más entrevistas para promocionar su primera novela, 'Si decido arriesgarme', y ha confesado que no se plantea volver a la televisión pero ha matizado que no ha recibido ninguna llamada para regresar.

Alejandra Rubio ha revelado que actualmente está centrada en la promoción de su libro y que no ha explorado la posibilidad de trabajar como actriz ahora que ya no trabaja como colaboradora de televisión. No ha tenido problema en aclarar que lleva "bien" el embarazo y que no sabe qué nombre le pondrá a su hija, pero no ha querido contestar a Pepe del Real cuando le ha preguntado si su novio, Carlo Costanzia, ha leído ya su libro.