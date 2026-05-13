Lorena Romera 13 MAY 2026 - 14:18h.

La hija de Terelu Campos ha presentado su novela con un conjunto monocromático de Mango que ha contrastado con un calzado joya y unas joyas maximalistas

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En el sexto mes de embarazo, Alejandra Rubio ha vuelto a dar una lección de estilo. En esta ocasión ha sido en la presentación de su libro, Si decido arriesgarme, donde ha apostado por un conjunto monocromático que ha contrastado con un calzado rompedor con tachuelas y unas joyas maximalistas. Un look con el que ha equilibrado a la perfección la comodidad con las tendencias actuales, logrando una imagen de lo más sofisticada, pero con un toque de personalidad.

El eje central de su look ha sido un conjunto verde salvia de Mango que puede adquirirse por un total de 88,97 euros, ya las prendas son de nueva temporada. Las piezas superiores están compuestas por un jersey de punto de canalé fino (29,99 €) que destaca por su diseño envolvente, con un patrón cruzado que se anuda a la cintura, creando una silueta muy favorecedora y dejando intuir su barriguita de embarazada. A la hora de lucirlo, la escritora ha lucido un detalle cut-out, dejando al descubierto su hombro izquierdo y rompiendo con la sobriedad de la prenda. Como prensa interior, la creadora de contenido ha llevado un top de punto fino entallado (22,99 €) en el mismo tono cromático.

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En cuanto a la parte inferior, la nieta de María Teresa Campos ha escogido por unos pantalones bombachos, de estilo balloon y caída fluida. Este diseño wide leg, con pinzas marcadas, que no solo aporta movimiento al caminar, sino que refuerza esa estética minimalista y relajada que ha buscado la influencer para la presentación de su novela.

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Para elevar el conjunto, Alejandra Rubio se ha decantado por unas rompedoras manoletinas con tachuelas plateadas y unas joyas maximalistas. El complemento principal ha sido un colgante dorado, con una piedra oscura circular de gran tamaño, y varios anillos dorados que han tenido especial protagonismo en fotos en las que ha posado sosteniendo en sus manos el ejemplar de su obra, Si decido arriesgarme, que llega hoy a todas las librerías de España.