La apuesta de Carmen Borrego para el nombre de la hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Ana Carrillo 28 ABR 2026 - 14:23h.

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Desde que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia revelasen que estaban esperando una niña en un íntimo 'gender reveal' que celebraron a solas en su casa y en el que él no pudo contener las lágrimas de la emoción, se ha especulado mucho con el nombre que la pareja escogerá para la bebé. Para su primer hijo se decantaron por el de Carlo para seguir la tradición familiar de los Costanzia, pero la que fuera colaboradora de 'Vamos a ver' ha explicado que no barajan elegir Teresa para su hija y continuar así con el legado de su familia.

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Paloma Barrientos ha recordado que Alejandra Rubio contó hace años que, si algún día tenía una hija, quería llamarla Lola o Ginebra, pero su tía, Carmen Borrego, no cree que se vaya a decantar por ninguno de estos nombres: "Cuando no eres madre todavía y eres muy joven, tienes siempre un nombre que dices, pero luego...".

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La hermana de Terelu Campos ha explicado en el programa que presenta Patricia Pardo que no puede resolver la gran duda porque no sabe qué nombre va a escoger la pareja para la niña, pero que ella se decanta por Alejandra antes que por Teresa, ya que así seguirían otra tradición también presente en la familia y es que la aspirante a actriz se llama así por su padre, el empresario Alejandro Rubio: "Conociéndolos es lo que me parece".