Lorena Romera 13 MAY 2026 - 10:01h.

El actor dedica una canción a la influencer con la que confiesa lo enamorado que está de ella

Mario Casas comparte una foto junto a Melyssa Pinto y oficializa su relación

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Mario Casas se ha declarado como nunca a Melyssa Pinto. El actor ha oficializado su relación con la influencer con un posado de lo más especial que ha publicado en una fecha señalada: el cumpleaños de la catalana, que cumple 35 primaveras. Una imagen que ha acompañado con una canción que se ha convertido en una romántica declaración de amor que no deja lugar a dudas.

Aunque su noviazgo era algo ya confirmado -habían viajado juntos a Disneyland Paris, ella acudió a arropar al actor en el estreno de su última película y hasta posaron juntos durante su última escapada en Canarias-, no ha sido hasta ahora que el protagonista de Tres metros sobre el cielo ha compartido una imagen como esta, en la que vemos por primera vez claramente el rostro de la catalana en sus redes.

Una romántica estampa en la que les vemos abrazados, ella acurrucada en su cuello, y donde él luce una camiseta personalizada con el nombre de su chica. Un gesto que deja entrever lo entregado que está a la causa. Pero además del detalle de felicitarla públicamente con esta imagen, el ganador de un premio Goya ha acompañado el storie con una canción que revela lo muy enamorado que está de ella.

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Se trata del tema Through my soul (a través de mi alma), de Enlly Blue. "Caminé a través de una lluvia que nunca tocó mi piel. Me quedé de pie en el viento, pero me arrastró. No dijiste palabras, pero te escuché con claridad", dice el fragmento que ha escogido el gallego para gritar su amor a los cuatro vientos.

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Pero lo cierto es que esta canción es una oda a un amor transformador, casi mágico, con frases que demuestran lo mucho que significa la exconcursante de 'Supervivientes' en su vida: "Cariño, te lo juro, nunca me había sentido así. No hay estrellas arriba, pero todo brilla. No me cambias, me realineas. No caigo, floto, me dejo llevar en un amor tan extraño... Nunca me había sentido así".