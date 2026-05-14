Los fragmentos más eróticos del libro de Alejandra Rubio: "Estoy muy excitada y no sé si voy a poder parar"

Compartir







Tras semanas de espera, Alejandra Rubio ha presentado ante la prensa su primer libro, 'Si decido arriesgarme', con el que debuta como escritora. Aunque no hubo ni rastro ni de su familia de de la de Carlo Costanzia, la protagonista del día excusó su ausencia en ese día tan importante para ella.

Un día después de que el libro de la hija de Terelu Campos saliese a la venta, 'Vamos a ver' ha repasado los fragmentos más eróticos de la novela.

. "Noto cómo su lengua juega con la mía y nos enredamos el uno con el otro"

. "Antes quería cargármela sobre un hombro y llevármela. Ahora quiero ir a un callejón oscuro y fo.......a"

. "Necesito que nuestra saliva se junte al igual que nuestros jadeos. Que sus manos aprieten mi culo y que mi corazón estalle de felicidad"

. "Me coge en volandas u me pisa sobre una especie de repisa, dejándonos a la misma altura"

. "Me pasa la lengua por el cuello y la clavícula hasta llegar a mis pechos, que libera para recrearse en ellos. Estoy muy excitada y no sé si voy a poder parar"

Alejandra Rubio aclara qué hay de ella y qué es verdad en su primer libro

Rubio, que siempre ha sido una lectora empedernida y que escribe desde que era una niña, ha confesado que, para su primera creación literaria, quería que se acercase un poco a su "realidad. "No es mi historia de amor, pero hay una figura como la de Carlo en mi vida, y también mis amigos", ha explicado. La trama gira en torno a Karla, una joven responsable y con novio que se enamora de un chico tatuado, que no quiere que le juzguen. Rubio admite que hay mucho de ella misma en la obra, pero no está basada en una vivencia suya. "Nunca he estado en un triángulo amoroso y mucho menos con familia de por medio. Es completa ficción", ha relatado.