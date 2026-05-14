Lorena Romera 14 MAY 2026 - 10:41h.

El exconcursante de 'Supervivientes' y la influencer dan el paso más importante de su relación tras cuatro años juntos

La casa que abandonan Iván González y Teresa Bass: un hogar moderno que respira calma y personalidad

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Iván González y Teresa Bass han comunicado una feliz noticia. El concursante de 'Supervivientes' y la influencer han dado el paso más importante de su relación y lo han celebrado con su comunidad de Instagram, donde han compartido unas fotografías donde se les puede ver con la más absoluta felicidad. Tras aproximadamente cuatro años juntos, la pareja alcanza una meta clave en su relación que llega tras un largo periodo de espera.

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El camino para llegar aquí ha estado lleno de altibajos, tal y como ellos mismos han explicado a través de sus redes sociales. Sin embargo, la satisfacción que sienten ahora al haberlo conseguido hace que todo haya merecido la pena. "Todo pasa por algo y en el momento perfecto en el que tenía que pasar", ha reflexionado la pareja, que se ha convertido en propietaria de su primer piso en Madrid.

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Una espectacular vivienda de dos pisos con piscina a la que, por lo que se ve en las imágenes que han compartido, ya se están mudando. "Ha sido una larga búsqueda, pero por fin somos propietarios en Madrid. Muchas trabas por el camino, pero cuando, menos lo esperáramos, encontramos la casa de nuestros sueños", han expresado de manera conjunta en esta publicación en la que muestran también el momento de la firma de documentos que les ha convertido en propietarios.

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"Todavía está todo destartalado, y hay mucho que hacer, pero podemos decir que es un sueño cumplido. ¡Y superando nuestras expectativas! Gracias vida. Se vienen muchas cositas. ¡Qué ilusión!", han celebrado el exconcursante de 'Supervivientes' y la creadora de contenido, que han hecho partícipes a sus seguidores de este paso tan importante que les consolida como pareja.