Varios medios latinoamericanos dieron la voz de alarma tras afirmar que el cantante estaba ingresado en Nueva York

Las luces y sombras de la vida de Luis Miguel: de su etapa más oscura a su renacer profesional y personal junto a Paloma Cuevas

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El círculo cercano de Luis Miguel ha desmentido que el cantante tenga problemas de salud. Según 'Diez Minutos', varios medios de comunicación de Latinoamérica han dado la voz de alarma sobre el cantante tras afirmar que podría estar ingresado en un hospital de Nueva York.

Según 'El Informador de México', el cantante estaba bajo estricta observación médica desde principios de la semana. Una información que corroboró la periodista Gelena Solano tras afirmar que estaba ingresado en el hospital y que estaba acompañado por Paloma Cuevas. Así, destacó que todo podría deberse a "problemas cardíacos".

"Luis Miguel no fue hospitalizado de emergencia", dicen las fuentes cercanas al cantante

Las redes sociales de Luis Miguel no han roto su silencio tras estas informaciones y esto hizo saltar las alarmas. Pero ahora, el círculo cercano del artista ha declarado a 'Infobae' que no le ocurre nada: "Luis Miguel no fue hospitalizado de emergencia ni atraviesa por una crisis de salud que ponga en riesgo su vida".

Ante la tensión y las informaciones que estaban surgiendo, un grupo de fans del intérprete han publicado un comunicado para explicar la situación. "Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas fans que, por favor, eviten difundir ya que son fake news. Agradecemos el cariño y la preocupación de siempre, pero les pedimos que se informen únicamente a través de los canales oficiales y no contribuyan a la viralización de este tipo de información no oficial ¡Gracias por el respeto y apoyo incondicional de siempre!", han escrito desde 'El Sol de México'.

De momento, Luis Miguel no ha dado ninguna información oficial sobre su salud.