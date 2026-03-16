Luis Miguel Seguí habla de su compañera, Gemma Cuervo

Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años: sus hijos, familiares, amigos y representantes políticos dan el último adiós a la actriz

Compartir







El actor Luis Miguel Seguí ha dedicado unas emotivas palabras en 'El tiempo justo' a la veterana actriz Gemma Cuervo, recordando no solo su enorme trayectoria artística, sino también su calidad humana y el vínculo personal que mantenían. Durante una intervención ante los medios, el intérprete quiso compartir un mensaje cargado de cariño hacia quien fuera una de las grandes figuras de la interpretación en España.

Luis Miguel Seguí comenzó transmitiendo también un agradecimiento en nombre de Fernando Guillén Cuervo, hijo de la actriz, con quien mantiene una estrecha relación: “Fernando es como un hermano para mí”, explicó, antes de trasladar el agradecimiento de la familia a la prensa por el cariño, el respeto y el apoyo mostrados en estos momentos tras la muerte de la actriz.

"Tenía la misma ilusión que al principio"

El actor quiso subrayar la enorme dimensión profesional de Cuervo, a la que definió como “una actriz con mayúsculas”, capaz de adaptarse a cualquier formato interpretativo. Aunque su carrera estuvo profundamente ligada al teatro, Seguí destacó que también brilló en televisión y cine, recordando su paso por producciones televisivas clásicas, como en la famosa serie de Telecinco, 'La que se avecina'.

Según relató, uno de los rasgos más admirables de la actriz era su entusiasmo permanente por la profesión. “Hasta el último momento trabajaba cada secuencia con la misma ilusión que si fuera la primera”, señaló. Esa pasión, explicó, se reflejaba incluso en los pequeños reconocimientos. Recordó, por ejemplo, cómo Cuervo se emocionaba al recibir homenajes modestos en festivales locales con la misma intensidad que cuando era galardonada con premios importantes como los de la Unión de Actores o los Premios Ondas.

"Era una actriz maravillosa y una mujer excepcional"

También destacó su generosidad con los compañeros de reparto. En este sentido, evocó el apoyo constante que brindaba a la actriz Mariví Bilbao durante el rodaje de 'La que se avecina': “Pasaba horas en el camerino ayudándole con sus diálogos, buscando trucos para que pudiera recordarlos”, relató.

Más allá del trabajo, el actor dejó claro que su relación con Cuervo trascendía lo profesional. “Era una actriz maravillosa y una mujer excepcional. Yo la considero también, de alguna manera, parte de mi familia”, afirmó, explicando que su cercanía con Fernando Guillén Cuervo reforzó aún más ese sentimiento. Con estas palabras, Luis Miguel Seguí quiso rendir homenaje a una intérprete que, además de una carrera de más de seis décadas, deja el recuerdo de una compañera apasionada por su oficio y profundamente querida por quienes trabajaron a su lado.