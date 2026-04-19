Juan Arcones 19 ABR 2026 - 09:01h.

El Sol de México está en su mejor momento a sus 56 años, después de una gira millonaria y una nueva e ilusionante relación con Paloma Cuevas

Leticia Requejo destapa cómo llama Paloma Cuevas a Luis Miguel en la intimidad

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Hablar de Luis Miguel son palabras mayores. El cantante mexicano es, sin duda, la figura más importante de la música romántica en español de las últimas cuatro décadas. Desde su debut a principios de los años 80, ha logrado mantenerse en la cima de la industria gracias a una técnica vocal excepcional y una versatilidad que le ha permitido dominar géneros tan diversos como el pop, el bolero y el mariachi. Su carrera no solo se define por sus ventas multimillonarias, sino por su capacidad de mantenerse y volver cool el género tan denostado del bolero. Denostado porque, durante muchos años, fue considerado anticuado y de otras generaciones.

Pero claro, el Sol de México, como se le conoce al popular cantante, tenía una energía tan arrolladora que era imposible no caer rendido a sus pies. Es considerado un tenor lírico ligero y su técnica vocal es impresionante. De hecho, ha perdido muy poca voz con el paso de los años, y en sus últimas giras ha destacado por cantar con una profundidad increíble, pese a recientes problemas de salud como una faringitis aguda. Pero, aparte de su envidiada voz, ¿qué ha hecho a Luis Miguel ser el divo de la canción mexicana? La respuesta es difícil, pero algo queda claro, alrededor de la imagen del artista siempre ha habido un aura de misticismo casi divino. Celoso de su vida privada, los fans siempre han teorizado sobre todo lo que se ocultaba tras esa sonrisa de oro, y lo cierto es que lo que había era un perfeccionismo casi obsesivo.

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Sus inicios y la dura pérdida de su madre

A diferencia de las estrellas actuales que comparten su vida minuto a minuto en redes sociales, Luis Miguel ha construido su leyenda desde la privacidad. Una distancia física y emocional con el público que no ha hecho más que alimentar un aura de inalcanzable. Es uno de esos grandes ídolos a la vieja usanza, siempre con esa elegancia absoluta que le ha caracterizado. Pero es que además, tiene en su haber la proeza, como hemos mencionado antes, de rescatar géneros que parecían destinados al olvido. Con su álbum 'Romance', lanzado en 1991, Luis Miguel no solo modernizó el bolero, sino que lo exportó internacionalmente, con ventas millonarias (más de siete millones de copias), ganando más de 70 discos de platino y seis de oro, y convirtiéndose en el primer artista latinoamericano en recibir un disco de oro en los Estados Unidos por un álbum en español. Un éxito al alcance de muy pocos. Y es que en los 90, llegó a cantar a dúo con Frank Sinatra en su último disco, o tener un romance tormentoso con la cantante Mariah Carey (incluso se rumorea que grabaron un tema juntos, pero nunca ha visto la luz).

Pero para entender al artista, hay que remontarse a su infancia y, sobre todo, a la tóxica relación con su padre, Luisito Rey, -de nombre Luis Gallego Sánchez-, hijo menor de los cantaores flamencos Rafael Gallego Rey y Matilde Sánchez Repiso. Desde muy temprana edad, insistía en que su hijo trabajara incansablemente. De hecho, según Sergio Riesenberg, exdirector del Festival de Viña del Mar, Luisito Rey le descubrió habrá supuestamente descubierto el consumo de cocaína a su hijo con 14 años. Jornadas incansables, contratos continuos, y una explotación infantil que, lamentablemente, estaba a la orden del día con estrellas que despuntaban cuando eran niños.

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"Resulta fácil imaginarse cómo pudieron influir en el crecimiento del niño las constantes fiestas que se organizaban en las diferentes casas por las que fue peregrinando desde su mismo nacimiento y el pesado ambiente en el que se crió, donde había alcohol, drogas y promiscuidad. No debe extrañar por tanto su precocidad en tantas cosas que irán aconteciendo según vayan pasando los años. Hasta que cumplió la mayoría de edad Luis Miguel no fue dueño de su propio destino", explicó Javier León Herrera, autor de 'Luis Miguel. La historia'.

También la desaparición de su madre, Marcela Bastieri, tras dar a luz a su tercer hijo, tuvo un impacto emocional increíble en la vida de Luis Miguel que, tras ser mayor de edad y tomar las riendas del su carrera (junto a su manager Hugo López), cambió por completo su estilo y le llegó el éxito comercial internacional. Pero no siempre fue todo luces y ventas. Las sombras le alcanzaron pasados los 2010, con una serie de años en los que se acumularon todos sus problemas: abuso de antidepresivos, problemas con su hija... e incluso judiciales. "El tercer año de ese negro trienio fue el más crítico y caótico. Si bien desde finales del anterior ya el plan de ayuda y rescate se había puesto en marcha para evitar el hundimiento total. En 2017 confluyeron todos los conflictos justo en el momento que ya se empezaba a trabajar en la serie de televisión de su vida, punta de lanza del plan de rescate. Luis Miguel estaba completamente arruinado y tenía varias frentes abiertos, todos ellos muy grueso", afirman Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, autores de otra de sus biografías 'Oro de rey'.

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La vida actual de Luis Miguel

Hasta que llegó la serie de Netflix sobre su vida, que el artista siempre definió como "ficción inspirada en hechos reales". La producción, de 3 temporadas (y 27 episodios) volvió a traer al Sol de México a la actualidad, ayudándole a reinventarse y a volver a los escenarios con fuerza y poderío, que es lo que siempre le ha definido. Tras el éxito de 'Luis Miguel Tour 2023-2024' (de acuerdo a Billboard Boxscore, el mexicano recaudó más de 300 millones de dólares con esa última gira), se rumorea que prepara nueva música, e incluso un nuevo tour mundial. Pero por ahora descansa en su finca en Madrid, desde que iniciara su relación con Paloma Cuevas hace ya tres años. Dos amigos que se conocen desde la infancia gracias a la amistad entre sus padres: Luisito Rey y Victoriano Valencia. Durante décadas mantuvieron una amistad muy estrecha; de hecho, Paloma y su exmarido, el torero Enrique Ponce, son los padrinos de bautismo del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula.

"Si aparecen esos brazos y son brazos de calidad, por así decirlo, ayuda mucho. En 'Oro de Ley', el último libro que escribí sobre Luis Miguel, en el último capítulo, se verbaliza ese deseo. Está publicado mucho antes de que sucediera todo esto. Ojalá y se acabe de consolidar en todos los sentidos. Por el momento parece ser que la relación va muy bien", comentó uno de sus biógrafos al inicio de la relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas. Esta relación, además, le ha ayudado a encontrar lo que siempre ha querido: sentirse arropado por una familia. Y ya presume de pareja por las calles de Madrid.

Así que no hay más que celebrar el gran estado de forma de Luis Miguel a sus 56 años, en una de las mejores etapas de su vida, sobre todo después de una época repleta de sombras, deudas y dudas sobre su lugar en el mundo de la música.