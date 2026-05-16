Berto González 16 MAY 2026 - 12:00h.

La cocina de la exconcursante de 'Supervivientes' es un espacio pequeño, luminoso y bien organizado

La vida actual de Mónica Hoyos, centrada en su hija Luna y en su faceta como empresaria e influencer

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Mónica Hoyos y su hija Luna Lozano viven en un ático dúplex en una exclusiva zona de Madrid que se ha convertido en el lugar habitual donde graban sus videos para redes sociales. La exconcursante de 'Supervivientes' y su hija han convertido la cocina de su casa en el centro de su día a día, donde además de cocinar y grabar vídeos bailando, conviven y pasan gran parte de su tiempo juntas. Aunque la estancia no es muy grande, está totalmente equipada, es de estilo atemporal, muy práctica y funcional.

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Un ático luminoso y funcional en una de las zonas más exclusivas de Madrid

La vivienda en la que residen Mónica Hoyos y Luna Lozano está ubicada en una de las urbanizaciones más lujosas de Madrid. Se trata de un ático dúplex de aproximadamente 250 metros cuadrados que Mónica adquirió junto a Carlos Lozano en 2002 y que, tras su separación, decidió mantener como hogar familiar.

El inmueble cuenta con una distribución pensada para el confort, con cuatro habitaciones, dos baños, un amplio salón-comedor, cocina y una gran terraza exterior. Además, forma parte de una urbanización con zonas comunes y piscina, lo que aporta un extra de tranquilidad y privacidad. Con el paso del tiempo, Mónica Hoyos ha ido adaptando la vivienda a sus necesidades y a las de su hija, dando forma a un espacio práctico, luminoso y cómodo.

A nivel decorativo, la casa apuesta por una base neutra en la que predominan los tonos claros, especialmente el blanco, que ayuda a potenciar la luz natural. Esta elección contrasta con materiales cálidos como la madera, presente en detalles como molduras o en los acabados de los muebles, lo que evita que el ambiente resulte frío.

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El resultado es un estética más atemporal, fácil de mantener y pensada para el uso del día a día. La conexión entre las diferentes zonas de la casa también es uno de sus puntos fuertes. El salón se comunica con la cocina y, a su vez, con la terraza, creando una sensación de fluidez que amplía todos los espacios.

Una cocina pequeña, práctica y con mucho estilo

Aunque no destaca por su tamaño, la cocina es uno de los rincones más importantes de la casa. Es aquí donde Mónica Hoyos y Luna Lozano graban gran parte de sus vídeos, lo que demuestra que se trata de un espacio cómodo, con buena iluminación y bien organizado.

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La estancia está decorada en tonos blancos, con muebles de líneas atemporales que ayudan a mantener la cocina a lo largo del tiempo. Los armarios ocupan toda la altura disponible en la estancia, tanto los armarios superiores como los inferiores, que son de madera natual de color blanco con el perímetro de los cajones y puertas veteado en color negro. Entre ellos destaca una vitrina con puertas de cristal translúcido en la que se guarda la vajilla, un detalle con esencia clásica que aporta un extra de elegancia.

La encimera es de neolith blanco con brillo que ayuda a transmitir una imagen más limpia y ordenada de la cocina y facilita el trabajo diario. Uno de los elementos más llamativos es la cocina de gas, una elección poco habitual frente a las placas de inducción, pero que responde a un uso más tradicional y práctico.

En el centro de la estancia se sitúa una mesa redonda acompañada de sillas transparentes. Este pequeño comedor se convierte en un punto clave dentro de la estancia, ya que sirve tanto para comidas rápidas como para charlas o grabaciones. Su diseño simple y ligero evita recargar el espacio y permite que la luz natural circule con mayor facilidad por el espacio.

La iluminación natural juega un papel fundamental. Una ventana de buen tamaño, cubierta con cortinas claras, deja pasar la luz durante gran parte del día, haciendo que la cocina resulte más amplia y acogedora. A esto se suma una lámpara de fibras naturales en el techo, que introduce un toque más actual y aporta textura sin romper con el estilo de la cocina.

Otro de los aspectos más prácticos es su conexión con una estancia anexa, separada por una puerta de cristal. Este espacio funciona como lavandería y despensa, permitiendo liberar la cocina de electrodomésticos y ayuda a mantener el orden. Gracias a esta solución, la zona principal queda despejada y lista para su uso diario.