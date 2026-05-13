Lorena Romera 13 MAY 2026 - 11:19h.

El ganador de 'Supervivientes' rompe su silencio tras salir a la luz su presunta futura paternidad con Rocío Martín

Primeras imágenes de la novia de Omar Montes: su encontronazo con la prensa

Compartir







Omar Montes ha atendido a los medios de comunicación, ofreciendo unas insólitas declaraciones tras su primera aparición pública con Lola Romero. Después de que saliese a la luz su presunta futura paternidad con Rocío Martín, que hace unos días concedía una entrevista para '¡De Viernes!' contando los detalles de su relación, el cantante ha roto su silencio en un momento que ha dejado a los reporteros completamente atónitos.

El de Pan Bendito ha reaparecido junto a su chica, zanjando los rumores de crisis de los que se habían estado hablando en los últimos días. Fue la periodista Pilar Vidal quien informó de que la influencer habría abandonado el domicilio familiar al ser "conocedora de la infidelidad, pero no del embarazo". Ahora, hace apenas unas horas, la pareja se dejaba ver entrando a un restaurante y confirmando que siguen juntos, unidos ante esta tormenta mediática.

PUEDE INTERESARTE Hablamos con el entorno de Omar Montes y Rocío Martín sobre su embarazo y su presunta relación

Durante esa comida, el que fuera ganador de 'Supervivientes' ha salido a atender a la prensa. Sin embargo, sus declaraciones no han sido las esperadas. Lejos de pronunciarse sobre la entrevista de la empresaria, que asegura estar esperando un hijo suyo, el cantante ha tirado de humor y sarcasmo, lanzando una presunta 'bomba' familiar que ha dejado completamente fuera de juego a los allí presentes.

PUEDE INTERESARTE Omar Montes comunica una noticia en pleno revuelo por su presunta paternidad con Rocío Martín

En un intento de lo que parece "tapar la verdadera noticia", tal y como apuntan los usuarios de redes sociales, el artista ha anunciado que su madre estaría esperando un hijo de un rostro de lo más mediático. "Tenemos un problema muy grave porque mi madre llegó a casa y nos contó lo que esperábamos", comienza expresando. "¿La entrevista de Rocío Martín?", le pregunta una reportera. "Mi madre está embarazada. Se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal", ha declarado frente a los micrófonos con el semblante serio.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Por lo visto se comenzaron a seguir en Instagram y a raíz de eso... Yo no sé tampoco la ciencia. A mí me gusta el padre, no me disgusta para nada, lo veo una bellísima persona. Lo único que no me gusta es que se llevará a mi mama a Barcelona, y a ver quién me hace ahora la cama, mis desayunos y esas cosas...", se ha lamentado. Unas palabras que no han evitado que la prensa le siguiera preguntando por su relación por Lola Romero y su presunta futura paternidad con Rocío Martín. Cuestiones a las que Omar Montes ha hecho oídos sordos mientras entraba de nuevo al restaurante, despidiéndose así de los medios.