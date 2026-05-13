Lorena Romera 13 MAY 2026 - 18:19h.

La exconcursante de 'Supervivientes' da la última hora sobre su estado de salud tras ingresar de nuevo en el hospital a raíz de su paso por quirófano

Anita Williams ha sido operada recientemente por un motivo que no tiene nada que ver con su dedo amputado

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Anita Williams ha ingresado de urgencia en el hospital tras recibir el alta después de su paso por quirófano. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', y concursante de 'Supervivientes', ha hecho saltar todas las alarmas al anunciar el problema de salud que ha sufrido horas después de su operación. A través de su perfil de Instagram, la que fuera pareja de Montoya ha dado la última hora sobre su estado de salud y ha compartido su diagnóstico médico.

En las últimas horas, la catalana de 28 años se desahogaba públicamente con sus seguidores. La creadora de contenido explicaba que se veía obligada a pasar por quirófano por problemas respiratorios. "Tengo el tabique desviado", expresaba la madre de Thiago, que enseñaba el sonido que hacía su nariz cuando se la desplazaba hacia los lados. Lo que ella no esperaba es que esta intervención -aunque se ha alargado más de lo esperado- terminase siendo el menor de sus problemas.

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"Me habían dado el alta esta mañana y ha sido llegar a casa y empezar a notar mucho dolor en la zona abdominal", ha comenzado relatando la influencer, que ha tenido que regresar rápidamente a al hospital. "He tenido que volver a urgencias", ha subrayado la que fuera participante de 'GH DÚO', a la que han realizado una batería de pruebas para localizar el origen de estos dolores. "En la analítica han salido las transaminasas por las nubes", ha revelado la creadora de contenido.

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El diagnóstico médico de la exconcursante de 'Supervivientes'

Al profundizar en su historial clínico, los especialistas han encontrado una posible conexión con estos problemas que Anita Williams estaría arrastrando desde hace meses. Concretamente, desde su regreso de Honduras: "Han mirado unas pruebas del año pasado, que me las hice al volver de 'Supervivientes' porque me dolía mucho y pensaba que era del hígado, y han visto que tengo la vesícula distendida".

Aunque este diagnóstico preliminar arroja algo de luz sobre su estado de salud, las noticias no terminan de ser del todo alentadoras, ya que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' podría tener que volver a pasar por quirófano. "Me van a hacer un TAC y a lo mejor me la tienen que sacar", ha revelado la catalana, que todavía no puede creerse su "mala suerte".

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A la espera de estos resultados definitivos, la influencer permanece en observación para determinar si finalmente ha de ser o no intervenida. Un inesperado giro de salud que llega justo después de su paso por quirófano por estos motivos respiratorios que nada tienen que ver con este nuevo bache de salud.