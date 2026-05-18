El abogado de Shakira ve "escasas posibilidades" de que el recurso de Hacienda prospere

A su juicio, esto demuestra que no existía fundamento suficiente para iniciar ni mantener el procedimiento administrativo contra la artista

Cronología de la guerra judicial de Shakira con Hacienda: ocho años de calvario, 60 millones de euros y un hecho imposible de demostrar

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El abogado de Shakira, José Luis Prada, ha asegurado que ve “escasas posibilidades” de que prospere el recurso que impulsará la Agencia Tributaria contra la sentencia de la Audiencia Nacional que concluyó que la artista no defraudó a Hacienda en 2011 y que debe devolvérsele alrededor de 60 millones de euros.

Así lo ha afirmado este lunes en una entrevista en el canal 24h de RTVE, en la que ha señalado que el hecho de que la Agencia Tributaria inste a la Abogacía del Estado a recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo era algo “absolutamente previsible”. “Tiene toda la lógica y forma parte de las reglas del juego”.

“Shakira no estuvo 183 días en España”

No obstante, el letrado ha defendido que la resolución de la Audiencia Nacional es “muy contundente” y deja claro “inequívocamente” que Shakira no permaneció en España el tiempo legal exigido para ser considerada residente fiscal, es decir, 183 días.

Según Prada, este hecho resulta evidente porque la cantante colombiana se encontraba entonces en plena gira internacional.

Además, el abogado ha destacado que la Audiencia Nacional haya condenado en costas a la Administración Tributaria, algo que ha definido como “bastante inusual” e incluso “insólito”.

La multa de 7 millones por el caso de 2012-2014

Sobre la condena por fraude fiscal entre 2012 y 2014, que terminó con un acuerdo de conformidad mediante el cual Shakira aceptó pagar una multa de 7 millones de euros, Prada ha explicado que jurídicamente la defensa habría preferido continuar litigando.

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Sin embargo, ha asegurado que la cantante atravesaba entonces una situación personal y familiar complicada. “Todo esto fue un cóctel de emociones”.

Según ha relatado, la artista optó por cerrar el asunto, pagar la sanción y “olvidarse del tema”.

El abogado también ha criticado el funcionamiento del sistema tributario español, al señalar que cuando Hacienda acusa a una persona de una infracción, esta debe pagar antes incluso de que exista una sentencia firme. “Shakira se pudo salvar porque tenía la capacidad para hacerlo, pero esto no siempre pasa”.